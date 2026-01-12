Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Anna Lembke, experta en dopamina, avala la idea de David Broncano para el móvil: "Para que tu cerebro deje de desearlo, activa la escala de grises"
Tecnología

Anna Lembke, experta en dopamina, avala la idea de David Broncano para el móvil: "Para que tu cerebro deje de desearlo, activa la escala de grises"

La especialista también aconseja tomar medidas para disminuir el poder del algoritmo.

Rafael Gómez
David Broncano este jueves en La Revuelta con Cercas y Eduard Fernández de invitados
David Broncano, en un programa de La RevueltaLA REVUELTA

A finales de 2024, el presentador de La Revuelta, David Broncano, desveló en el programa que había decidido dejar su teléfono móvil totalmente vacío de iconos con el objetivo de reducir su uso.

La táctica del conocido cómico es sencilla: desactivar la inmensa mayoría de las funcionalidades del dispositivo para que así la necesidad de tener que utilizarlo continuamente desaparezca.

"Mira lo que tengo de fondo de pantalla: nada. Como quiero usar menos el móvil, mira lo que he hecho. Le he quitado todo, es como un móvil del 97. Yo lo desbloqueo y no sale nada, no hay ni iconos. Solo pone llamadas, mensajes, correo, navegador… No tiene nada, es un móvil soviético", explicó Broncano.

Más de un año después de esas declaraciones, Anna Lembke, experta en dopamina, ha avalado esa idea de David Broncano dando una serie de consejos para reducir el tiempo de uso del teléfono móvil.

Convertir el teléfono móvil en aburrido

En un artículo en el medio de comunicación británico The Guardian, la especialista en dopamina ha recomendado convertir el teléfono móvil en algo aburrido, lo que hará que no se utilice durante tanto tiempo.

"Para que tu cerebro deje de desearlo, activa la escala de grises", ha aconsejado Anna Lembke. Se trata de una opción disponible en la configuración de pantalla del dispositivo. La experta ha asegurado que "es una buena forma de reducir su potencia".

Más allá de la activación de la escala de grises, Lembke ha destacado que para usar menos el teléfono móvil también es muy aconsejable convertir a las propias aplicaciones en menos atractivas.

En ese sentido, la experta en dopamina ha indicado que una de las claves es disminuir el poder del algoritmo. "Si a menudo te pierdes en YouTube, desactiva la función de 'recomendaciones'. De esa manera, tendrás que buscar manualmente cada nuevo vídeo", ha resaltado Anna Lembke.

