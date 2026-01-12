Ucrania introduce nuevos drones con Inteligencia Artificial en el frente que han asustado al Kremlin

La guerra de Ucrania se ha convertido desde hace tiempo en la 'guerra de los drones'. Ambos bandos se están afanando en desarrollar vehículos no tripulados cada vez más sofisticados que permitan atacar con éxito al enemigo.

En el caso de Ucrania, una investigación de The New York Times ha revelado que el país presidido por Volodímir Zelenski ha introducido en el frente unos nuevos drones que se encuentran equipados con Inteligencia Artificial.

Desde el mencionado medio de comunicación estadounidense aseguran que la aparición de ese nuevo armamento en el campo de batalla ha asustado en los círculos militares del Kremlin, ya que podría hacer que la precisión de los ataques ucranianos experimente un gran incremento.

El nuevo dron ha sido bautizado como Bumblebee, en referencia a un personaje de una película de ciencia ficción. Está pensado para ser utilizado por las tropas ucranianas en primera línea del frente.

Una solución a las interferencias electrónicas rusas

La característica que hace diferente a este vehículo no tripulado del resto de drones es la utilización de Inteligencia Artificial en la fase final del ataque, un momento en el que las interferencias electrónicas rusas suelen imposibilitar que el piloto mantenga la conexión con el dron.

Mientras que los vehículos no tripulados utilizados hasta ahora por Ucrania se desviarían de su objetivo, el dron Bumblebee, gracias a la Inteligencia Artificial, logra ajustar de forma independiente su velocidad y dirección para alcanzar el objetivo.

En un informe técnico de los servicios de inteligencia rusos en el que se analizaron los microchips y el disco duro de un "dron misterioso" que había caído en manos rusas, se reconoce que el vehículo no tripulado es "de la más alta calidad, a la altura de los principales fabricantes de microelectrónica del mundo".

Aunque en ese informe de inteligencia ruso se apunta a que el prototipo cuenta con deficiencias, también se señala que la tecnología del nuevo dron ucraniano es "eficaz".