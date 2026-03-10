Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La Aemet avisa de una nueva DANA que trae lluvia, nieve y tormentas: estas son las zonas más afectadas
La Aemet avisa de una nueva DANA que trae lluvia, nieve y tormentas: estas son las zonas más afectadas

Una DANA mantiene el mal tiempo en España. La Aemet ha decretado el aviso amarillo en diferentes zonas durante los próximos días.

Enrique Fernández
Un hombre usa un paraguas bajo la tormenta
Siguen las lluvias en España esta semanaGetty Images

Habrá que seguir esperando para que regrese el buen tiempo. Una nueva DANA cruza la península y dejará abundantes precipitaciones, nieve y temperaturas más bajas a lo largo de esta semana.

La Aemet pronostica que las precipitaciones serán abundantes en el litoral mediterráneo, donde se pueden formar tormentas. También habrá lluvias intensas en el noroeste y precipitaciones de menor intensidad en el centro de la península. 

Además, se esperan nevadas en el noroeste, en las cotas situadas entre 800 y 1.000 metros de altitud. Aunque la Aemet no descarta que la nieve pueda caer en zonas de la meseta, en el sur de Castilla y León y en el este de Castilla-la Mancha.

En Canarias habrá vientos alisios esta semana, con rachas muy fuertes. También se registrarán lluvias en el norte de las islas. 

Las temperaturas serán más bajas de lo que es habitual para la época. Por ejemplo, Ávila no va a llegar a los 5 grados, mientras que Toledo se va a quedar entre los 10 y los 12 grados. Hay excepciones: A Coruña y Bilbao se encontrarán alrededor de los 15 grados en los próximos días.

La Aemet espera que a partir del jueves remitan las lluvias. De momento, tanto el jueves como el viernes podría haber tiempo seco en gran parte de la península, aunque con cielos nubosos. La tregua no duraría demasiado: las precipitaciones podrían volver de manera generalizada el sábado.

Aviso amarillo en estas comunidades autónomas

Como suele ocurrir en este tipo de episodios, la Aemet ha decretado el aviso amarillo en diferentes zonas del país:

Hoy martes hay aviso amarillo en noreste de Jaén y en parte de la provincia de Granada por acumulación de nieve. También lo hay en el campo de Cartagena y Mazarrón, en el sur de Alicante y en el sur de Valencia, en estos casos por lluvias, aunque la Aemet considera que el peligro es bajo.

El miércoles los avisos amarillos se concentrarán en Canarias. En Gran Canaria lo habrá por fenómenos costeros y viento, lo mismo que en Tenerife. Los vientos serán intensos en todo el archipiélago. 

A pesar de la mejora del tiempo, el jueves hay aviso amarillo por fenómenos costeros en el noroeste de Galicia, en el litoral asturiano y en el cantábrico. 

Récord de lluvias en España

Los primeros meses del año están siendo marcados por la inestabilidad atmosférica. El mes de enero ha sido el más lluvioso en el último cuarto de siglo

Contando, además, el mes de febrero, en la península se han acumulado 234 litros por metro cuadrado, lo que supone el doble de la media en estos primeros meses del año.

Enrique Fernández
Soy redactor del HuffPost España y mi objetivo es contar de manera precisa al lector los temas que más le pueden interesar en el día a día.

 

Sobre qué temas escribo

Mi trabajo no se enfoca en una sola temática, sino que exploro diferentes ramas: política, sociedad, economía, curiosidades... Cualquier asunto que sea importante para el lector y que despierte su curiosidad. Trato de mantener un enfoque directo, dando mucho peso al contexto y aportando todos los detalles para que la información sea certera.

  

Mi trayectoria

Nací en Málaga en 1992 y me marché a Madrid en 2010 para estudiar Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Hice las prácticas en El Mundo y posteriormente formé parte del equipo de Business Insider España. Allí publiqué artículos sobre pensiones, impuestos, trabajo, empresas y política.

 

La literatura y el teatro son mis grandes pasiones. Dedico mi tiempo libre a leer y a actuar en una compañía que me ha dado grandes alegrías. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

