La Aemet avisa de una nueva DANA que trae lluvia, nieve y tormentas: estas son las zonas más afectadas

Habrá que seguir esperando para que regrese el buen tiempo. Una nueva DANA cruza la península y dejará abundantes precipitaciones, nieve y temperaturas más bajas a lo largo de esta semana.

La Aemet pronostica que las precipitaciones serán abundantes en el litoral mediterráneo, donde se pueden formar tormentas. También habrá lluvias intensas en el noroeste y precipitaciones de menor intensidad en el centro de la península.

Además, se esperan nevadas en el noroeste, en las cotas situadas entre 800 y 1.000 metros de altitud. Aunque la Aemet no descarta que la nieve pueda caer en zonas de la meseta, en el sur de Castilla y León y en el este de Castilla-la Mancha.

En Canarias habrá vientos alisios esta semana, con rachas muy fuertes. También se registrarán lluvias en el norte de las islas.

Las temperaturas serán más bajas de lo que es habitual para la época. Por ejemplo, Ávila no va a llegar a los 5 grados, mientras que Toledo se va a quedar entre los 10 y los 12 grados. Hay excepciones: A Coruña y Bilbao se encontrarán alrededor de los 15 grados en los próximos días.

La Aemet espera que a partir del jueves remitan las lluvias. De momento, tanto el jueves como el viernes podría haber tiempo seco en gran parte de la península, aunque con cielos nubosos. La tregua no duraría demasiado: las precipitaciones podrían volver de manera generalizada el sábado.

Aviso amarillo en estas comunidades autónomas

Como suele ocurrir en este tipo de episodios, la Aemet ha decretado el aviso amarillo en diferentes zonas del país:

Hoy martes hay aviso amarillo en noreste de Jaén y en parte de la provincia de Granada por acumulación de nieve. También lo hay en el campo de Cartagena y Mazarrón, en el sur de Alicante y en el sur de Valencia, en estos casos por lluvias, aunque la Aemet considera que el peligro es bajo.

El miércoles los avisos amarillos se concentrarán en Canarias. En Gran Canaria lo habrá por fenómenos costeros y viento, lo mismo que en Tenerife. Los vientos serán intensos en todo el archipiélago.

A pesar de la mejora del tiempo, el jueves hay aviso amarillo por fenómenos costeros en el noroeste de Galicia, en el litoral asturiano y en el cantábrico.

Récord de lluvias en España

Los primeros meses del año están siendo marcados por la inestabilidad atmosférica. El mes de enero ha sido el más lluvioso en el último cuarto de siglo.

Contando, además, el mes de febrero, en la península se han acumulado 234 litros por metro cuadrado, lo que supone el doble de la media en estos primeros meses del año.