Un estadounidense desea a los españoles que se mueran de hambre y el repaso que le da una compatriota es para que salga en los telediarios
"Este hombre es producto de la pobre educación de Estados Unidos".
La usuaria estadounidense de TikTok @HearMeOutOnThis, que tiene 420.000 seguidores en esa red social, ha dado una tremenda respuesta a un compatriota suyo que en un vídeo había deseado a los españoles que se muriesen de hambre como venganza a la oposición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la guerra de Donald Trump en Irán.
"España está aislada. El presidente Trump ya no va a hacer más negocios con España Buena suerte, España, con todas esas sequías que tenéis y vuestra agricultura de mierda. Buena suerte, España, espero que os muráis de hambre", había proclamado esa persona.
La usuaria @HearMeOutOnThis ha sido demoledora en su réplica: "España, nuestras disculpas de la mitad de Estados Unidos. Este hombre no nos representa a muchos de nosotros. Este hombre es producto de la pobre educación de Estados Unidos. Es una víctima corporativa. Consume un montón de comida basura y un montón de televisión basura y eso es lo que le sale por la boca. Es bastante feo".
"Este tipo no sabe lo que dice"
"España, sabemos que nos superáis en todos los sectores de la agricultura, el clima, su mezcla de suelos... no podemos imitar eso aquí. Sabemos que tienen prohibidos más de 100 pesticidas que nosotros usamos en nuestros alimentos. Sabemos que nos ganan en la producción de productos orgánicos que venden a precios bajos a sus propios ciudadanos", enumera.
"Nosotros tenemos que pagar un precio elevado y la mayoría de nosotros no podemos permitirnos aquí productos orgánicos. Este tipo no sabe lo que dice. También sabemos que nos superan en muchas otras cosas, como educación, sanidad gratuita, las tasas de criminalidad son muy bajas, sus tasas de mortalidad materna e infantil son muy bajas, su esperanza de vida es muy alta", prosigue.
"Nos dais mil vueltas en todo"
La usuaria celebra que en España hay un lema: "Trabajar para vivir, frente a Estados Unidos, donde tenemos que vivir para trabajar".
"Nos dais mil vueltas en todo. Nosotros tenemos nuestras propias sequías aquí, de hecho muchas de nuestras granjas han sido diezmadas, muchas debido a los aranceles. Los agricultores se han arruinado. No tienen trabajadores para arar los campos y solo queremos daros las gracias por no tener gente produciendo los mismo vídeos feos y despreciables dirigiados a EEUU cuando estamos hundidos. Gracias por ser mejores personas que la mitad de Estados Unidos", zanja.