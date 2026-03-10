Una pescadera cuenta que le han puesto una hoja de reclamaciones por un cartel: la policía interviene y le da la razón con matices

Una pescadera ha contado en TikTok que una mujer le ha puesto una hoja de reclamaciones por una razón total y absolutamente delirante. Es más, al final del vídeo ha explicado que esta mujer ha llamado incluso a la policía.

Y ojo porque la historia tiene tela: "A veces doy por hecho que las personas tienen sentido común pero se ve que no". Ha comentado que en su pescadería vende ostras que son "un molusco bivalvo marino que puede ser salvaje o de cría": "La típica ostra que dentro sale una perla cuando éramos pequeñitos en los dibujitos".

En su pescadería tiene un cartel colocado en catalán, como indica la ley en Cataluña, que dice que se abren ostras porque se han dado cuenta de que hay mucha gente que no le compra ostras porque no saben cómo abrirlas: "Nos hemos encontrado con el caso de gente que le gusta este producto pero no sabe abrirlo porque tiene su pequeña dificultad".

"Tenemos este cartel para que la gente sepa que puede comprar este producto y que nosotros se lo damos abierto y listo para consumir", ha explicado. Hace unos días, ha contado, una pareja de unos 30-40 años le preguntaron si abría ostras y ella les puso el cartel.

Hay ambigüedad en el cartel

La pareja preguntó por el precio y ella dijo que no tenía coste. Después quisieron saber el precio de cada ostra y ella respondió que a unos tres euros la pieza más o menos, según el día.

Esa pareja era de las que tenía gusto por las ostras pero que, como mucha gente, no saben abrirlas en casa. Pero la cosa no ha quedado ahí. Días después vuelven al negocio con una caja de ostras compradas en Mercadona para que se la abran allí porque es gratis hacerlo.

"Vienen ahora, yo me acordaba de ellos, y dicen venimos a que nos abras unas ostras. Me acerco a la caja de ostras y le digo cuántas quieres y dice no, las traemos nosotros. Me saca una caja del Mercadona con ostras y le digo perdona pero no nos hemos entendido bien", ha contado estupefacta.

"Vine la semana pasada y me dijiste que las abrías"

"Vine la semana pasada y me dijiste que las abrías", le ha dicho la mujer de la pareja. "Claro si me las compras a mí, obviamente. Y me dice la chavala yo pregunté y me dijiste que no cobrabas nada", ha señalado de nuevo estupefacta y pensando que era una cámara oculta.

"Le digo perdona pero no es así y me suelta: no hay que dar nada por hecho en esta vida. Disculpa si no me he explicado bien. Sólo abrimos ostras compradas aquí. Ves a Mercadona y que te las abran", le ha vuelto a decir a la mujer.

Lo que ella no esperaba era que acto seguido le iba a pedir la hoja de reclamaciones por este asunto: "Ahora he salido a buscar un café y la veo ahora que ha ido a llamar a la policía".

En otro vídeo ha contado que la policía ha acudido a su puesto acompañada de la pareja: "Cuando he dado toda mi explicación la policía le ha dicho 'a ver, pero vosotros veis normal llamar a la policía por una cosa así'".

La policía le ha quitado la hoja de reclamaciones porque no habían comprado nada allí y le han recomendado que cambie el cartel a 'abrimos ostras compradas aquí' para evitar situaciones como estas.