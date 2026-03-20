Kevin Spacey pacta con tres hombres para evitar un juicio por agresión sexual en Londres

El actor estadounidense Kevin Spacey, recientemente en el centro de la noticia en España por su presencia en Torrente Presidente, ha alcanzado un acuerdo extrajudicial con tres hombres que le acusaban de agresión sexual en el Reino Unido, lo que evita el inicio de un juicio civil en el Tribunal Superior de Londres, según han informado este jueves varios medios británicos.

Según el acta judicial, las partes pactaron términos confidenciales, tras lo cual la Justicia ordenó suspender el procedimiento con el consentimiento de todos los implicados. Por el momento, no han trascendido los detalles del acuerdo ni las compensaciones que se han podido producir.

Los tres demandantes sostenían que los hechos se produjeron entre 2000 y 2015, en varios casos tras conocer al intérprete, que ahora tiene 66 años, durante su etapa como director artístico del teatro londinense Old Vic, cargo que ocupó entre 2004 y 2013.

Uno de ellos, el actor Ruari Cannon —que ha renunciado al anonimato—, afirmaba que Spacey le agredió sexualmente en 2013 en un evento vinculado a la obra Sweet Bird of Youth de Tennessee Williams, mientras que los otros dos, identificados en el proceso como LNP y GHI, denunciaron supuestos abusos en distintos periodos.

Una causa que se suma a lo juicio por nueve cargos de agresión sexual

El acuerdo cierra la vía civil para estos tres demandantes, después de que Spacey fuera absuelto en 2023 de nueve delitos sexuales en un juicio por la vía penal celebrado también en Londres, relacionados con denuncias de cuatro hombres, entre ellos el propio Cannon.

El juicio civil estaba previsto para octubre de este año, pero queda ahora sin efecto tras el pacto alcanzado entre las partes. El actor, conocido por películas como American Beauty o la serie House of Cards, ha negado todos los cargos.

En el caso de la causa de 2023, de la que fue absuelto, entre los nueve cargos de agresión sexual de los cuatro hombres que recaían sobre Spacey, uno de ellos hacía referencia a relaciones sexuales no consentidas con penetración y otro a incitar a participar en relaciones sexuales sin consentimiento. Las nueve acusaciones pertenecían a cuatro hombres distintos por hechos acaecidos entre 2001 y 2013.

Entonces, Spacey sostuvo durante todo el juicio que no es un "acosador sexual" y señaló que "no tenía una varita mágica poderosa que blandía delante de las caras de la gente cuando quería que alguien se acostara" con él. Además, aseguró que mantuvo relaciones "consensuadas" con dos de los denunciantes: uno que lo llevó a una fiesta del mundo del espectáculo a principios de la década de 2000 y el otro un aspirante a acto