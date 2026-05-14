Harrison Ford, en un discurso a recién graduados: "El mundo en el que entráis es un auténtico desastre"

En las pantallas fue y siempre será Indiana Jones, Han Solo y otras decenas de personajes. Pero en la vida real, Harrison Ford es mucho más que un actor. El mítico hombre de cine es también un ciudadano comprometido en el desarrollo sostenible y protección del medioambiente. Y no suele callarse cuando cree en algo... que se lo digan a Donald Trump.

De todo ello quiso hablar Harrison Ford en un discurso a los estudiantes que acababan de graduarse en la Universidad Estatal de Arizona (EEUU).

El actor y productor de 83 años se dirigió a un amplio grupo de jóvenes estudiantes, a los que animó bajo el convencimiento de que "vuestra generación tiene mucho más poder del que quizás imagináis. Y si aprovechan ese poder, si encuentran su liderazgo, sus causas, su voz, el mundo no podrá ignorarlos", espeto a los presentes en el Mountain America Stadium.

Harrison Ford quiso volver la vista a sus años 'mozos', de los que recuerda cosas no demasiado buenas. "No le di mucha importancia al futuro, a mi futuro, cuando estaba en la universidad. No tomé buenas decisiones. No tenía la perspectiva, la madurez. Solo me servía a mí mismo. Estaba malgastando mi vida en una vida desenfrenada", apuntó en su discurso a la multitud en Arizona.

Todo cambió a partir de que eligiese la asignatura llamada Drama: el estudio de las obras de teatro. El resto es historia y su meteórica carrera iniciada a los 25 años da buena muestra de ello.

Llegaron sus grandes papeles, llegó el dinero y la fama pero de aquellos años aún parecía faltarle algo, recordó en su intervención. "La pasión te levanta de la cama por la mañana, pero el propósito te permite dormir por la noche. Y aún no había encontrado un propósito más allá de mi trabajo. Eso cambió a finales de los 80". Aquella experiencia fue su descubrimiento de la "organización sin fines de lucro llamada Conservation International".

"Tenían un liderazgo inspirador en su fundador, Peter Seligmann, quien se convirtió en un amigo de confianza. Su mensaje era simple: la naturaleza no necesita a las personas. Las personas necesitan a la naturaleza para sobrevivir".

Enlanzando esa filosofía con el motivo de su discurso para los jóvenes graduados, Harrison Ford admitió que "por eso estoy aquí ahora ante ustedes, para representar a la naturaleza, la fuente de la vida misma".

Sobre ello reiteró que "la humanidad es parte de la naturaleza, no está por encima de ella", por lo que emplazó a los estudiantes a revertir los problemas que hoy amenazan el futuro de la humanidad. Hay urgencia, dejó claro, "porque el mundo en el que estáis entrando, el mundo que mi generación os dejó, es un verdadero desastre".

Quedaba el final, inapelable, que terminó de encender a los emocionados asistentes: "Disfrutad cada segundo, porque ¿qué podría ser peor que llegar al final de tu vida y darte cuenta de que no la has vivido plenamente? Felicidades. Id y cambiad el mundo".