Josep Roca Cladera, catedrático de la UPC: "No se puede achacar el encarecimiento de la vivienda a la falta de suelo"

España padece un gravísimo problema de acceso a la vivienda. El precio de los inmuebles aumenta cada vez más, sin control, pero los sueldos no suben ni por asomo al mismo ritmo, por lo que una parte importante de la población no puede permitirse adquirir una casa.

Según el Índice de Precios de Vivienda, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda libre se encareció un promedio del 12,7% en 2025. El dato supone el mayor incremento del coste de la vivienda desde 2007, es decir, desde hace 18 años.

En concreto, el precio de la vivienda nueva subió una media del 11,3% durante el año 2025. En el caso de la vivienda usada, el coste se disparó aún más, alcanzando un aumento promedio del 12,9% en 2025.

Entre otros muchos motivos, hay un problema de oferta. En el mercado no hay a la venta tantas viviendas como se necesitarían para cubrir la demanda, lo que hace que el precio se encarezca.

Para colmo, una parte importante de los inmuebles que sí que salen al mercado van a parar a manos de inversores y grandes tenedores que únicamente quieren adquirir viviendas para especular con ellas y sacar rendimiento económico.

Déficit de 700.000 viviendas en España

Según los datos del Banco de España, el aumento de la población ha hecho que el país cuente con un déficit de 700.000 viviendas. Sin embargo, los expertos rechazan que uno de los motivos de esa escasez de viviendas sea la falta de suelo.

Josep Roca Cladera, profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) e investigador del Centro de Política del Suelo y Valoraciones, en un reportaje en El País, ha asegurado que "no se puede achacar el encarecimiento de la vivienda a la falta de suelo".

Por su parte, el economista y experto inmobiliario Ignacio Ezquiaga, en un artículo elaborado para Círculo cívico de opinión, ha indicado que en España hay suelo en estado avanzado de desarrollo urbanístico para siete millones de nuevas viviendas.

El problema es que esos terrenos llevan décadas bloqueados. Un 70% se encuentra en manos privadas y el 30% restante en manos públicas, pero la falta de financiación y la búsqueda de una rentabilidad elevada por parte de algunos fondos de inversión o gestores de activos hacen que en esos suelos no se acaben construyendo finalmente viviendas.