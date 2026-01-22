Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Kim Kardashian da una tregua en su guerra con Taylor Swift: "Es una artista supertalentosa"
Cultura
Cultura

Kim Kardashian da una tregua en su guerra con Taylor Swift: "Es una artista supertalentosa"

La empresaria ha hecho unas declaraciones sobre la cantante en el podcast de su hermana 'Khloé in Wonder Land'.

Marina Prats
Marina Prats
Kim Kardashian y Taylor Swift en dos imágenes de archivo.
Kim Kardashian y Taylor Swift en dos imágenes de archivo.GETTY IMAGES

Uno de los enfrentamientos que más ha dado que hablar en la cultura pop en los últimos 17 años ha sido la de Kim Kardashian y Taylor Swift. Todo empezó con esas imágenes en las que Kanye West, entonces pareja de Kardashian, interrumpía el discurso de Swift en los MTV VMA en 2009. 

Desde entonces ha habido pullas, cruce de indirectas, videoclips sexuales  e incluso canciones dedicadas como ese thanK you aIMee de Swift en su The Tortured Poets Department en 2024. Sin embargo, parece que el vínculo entre ellas se ha suavizado. 

En el último capítulo del pódcast de su hermana, Khloé Kardashian, Khloé in Wonder Land, la empresaria no ha dudado en hacer pública su admiración hacia la artista. "¿Crees que la gente se sorprendería de que escuches a Taylor Swift?", le preguntó Khloé a Kim, ante lo que ella respondió: "Creo que ya lo dije".

"Creo que la gente se sorprendería", añadió Khloé, antes de que Kim revelara que tiene "algunas de sus canciones más antiguas en mi lista de reproducción". "Siempre he pensado que ella es una gran artista y superalentosa", recalcó Kim sobre Swift.

Kardashian, su era 'Love Story' con Taylor Swift a su 'beef'

Antes de que toda la polémica y el beef entre ambas saltara por los aires, Kardashian ya había halagado públicamente a Swift en 2009. "¡Me encanta Taylor Swift! Soy su mayor fan", dijo en una entrevista con Entertainment Tonight.

Entonces, destacó canciones como ese Love Story, de su disco Fearless (2006), que aseguró que guardaba en su lista de reproducción. Sin embargo, con el paso de los años la relación entre ambas se fue enturbiando. 

Además del incidente de Kanye West en 2009, el punto más delicado de la relación entre ambas fue en 2016 cuando el rapero, actualmente Ye, lanzó Famous con una polémica letra dirigida a la cantante y en la que además West y Kardashian publicaron una llamada telefónica de la empresaria y la artista editada y falseada en la que parecía que Swift aprobaba el contenido de la letra. 

En el videoclip de la canción, West aparecía compartiendo colchón con varios rostros conocidos, desde George Bush a Bill Cosby pasando por Rihanna y, por supuesto, Taylor Swift con referencia a su verso: "Siento que Taylor y yo todavía podríamos tener sexo ¿Por qué? Yo hice famosa a esa zorra". Antes de que llegara la era de la IA, este videoclip fue grabado con muñecos de cera de todos esos famosos.

Swift no olvidó este episodio y lo recordó al recoger el reconocimiento de TIME a Persona del año en 2023. "No se equivoquen, me arrebataron mi carrera", dijo con respecto a ese episodio que le llevó a lanzar su era Reputation en 2017 con letras claramente dirigidas a la pareja como Look what you made me do. 

"Eso me llevó psicológicamente a un punto en el que nunca antes había estado [...] Ya no confiaba en nadie", añadió. En esa charla con la revista, Swift señaló directamente a Kardashian.

 "Tienes una trampa completamente fabricada, en una llamada telefónica grabada ilegalmente, que Kim Kardashian editó y luego publicó para decirle a todo el mundo que yo era una mentirosa", añadió y recalcó que durante esos años cayó de una forma "muy, muy fuerte".

De ahí que en 2024 publicara ese thanK you aIMee, con las letras destacadas con su nombre "KIM". En su letra, Swift relata un episodio con una acosadora o bully que trata de hacerle la vida imposible, pero a la que finalmente le agradece todo por lo que ha pasado por haberla hecho más fuerte. "Mi madre desea que estuvieras muerto", dice uno de sus versos.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck