Kim Kardashian da una tregua en su guerra con Taylor Swift: "Es una artista supertalentosa"

Uno de los enfrentamientos que más ha dado que hablar en la cultura pop en los últimos 17 años ha sido la de Kim Kardashian y Taylor Swift. Todo empezó con esas imágenes en las que Kanye West, entonces pareja de Kardashian, interrumpía el discurso de Swift en los MTV VMA en 2009.

Desde entonces ha habido pullas, cruce de indirectas, videoclips sexuales e incluso canciones dedicadas como ese thanK you aIMee de Swift en su The Tortured Poets Department en 2024. Sin embargo, parece que el vínculo entre ellas se ha suavizado.

En el último capítulo del pódcast de su hermana, Khloé Kardashian, Khloé in Wonder Land, la empresaria no ha dudado en hacer pública su admiración hacia la artista. "¿Crees que la gente se sorprendería de que escuches a Taylor Swift?", le preguntó Khloé a Kim, ante lo que ella respondió: "Creo que ya lo dije".

"Creo que la gente se sorprendería", añadió Khloé, antes de que Kim revelara que tiene "algunas de sus canciones más antiguas en mi lista de reproducción". "Siempre he pensado que ella es una gran artista y superalentosa", recalcó Kim sobre Swift.

Kardashian, su era 'Love Story' con Taylor Swift a su 'beef'

Antes de que toda la polémica y el beef entre ambas saltara por los aires, Kardashian ya había halagado públicamente a Swift en 2009. "¡Me encanta Taylor Swift! Soy su mayor fan", dijo en una entrevista con Entertainment Tonight.

Entonces, destacó canciones como ese Love Story, de su disco Fearless (2006), que aseguró que guardaba en su lista de reproducción. Sin embargo, con el paso de los años la relación entre ambas se fue enturbiando.

Además del incidente de Kanye West en 2009, el punto más delicado de la relación entre ambas fue en 2016 cuando el rapero, actualmente Ye, lanzó Famous con una polémica letra dirigida a la cantante y en la que además West y Kardashian publicaron una llamada telefónica de la empresaria y la artista editada y falseada en la que parecía que Swift aprobaba el contenido de la letra.

En el videoclip de la canción, West aparecía compartiendo colchón con varios rostros conocidos, desde George Bush a Bill Cosby pasando por Rihanna y, por supuesto, Taylor Swift con referencia a su verso: "Siento que Taylor y yo todavía podríamos tener sexo ¿Por qué? Yo hice famosa a esa zorra". Antes de que llegara la era de la IA, este videoclip fue grabado con muñecos de cera de todos esos famosos.

Swift no olvidó este episodio y lo recordó al recoger el reconocimiento de TIME a Persona del año en 2023. "No se equivoquen, me arrebataron mi carrera", dijo con respecto a ese episodio que le llevó a lanzar su era Reputation en 2017 con letras claramente dirigidas a la pareja como Look what you made me do.

"Eso me llevó psicológicamente a un punto en el que nunca antes había estado [...] Ya no confiaba en nadie", añadió. En esa charla con la revista, Swift señaló directamente a Kardashian.

"Tienes una trampa completamente fabricada, en una llamada telefónica grabada ilegalmente, que Kim Kardashian editó y luego publicó para decirle a todo el mundo que yo era una mentirosa", añadió y recalcó que durante esos años cayó de una forma "muy, muy fuerte".

De ahí que en 2024 publicara ese thanK you aIMee, con las letras destacadas con su nombre "KIM". En su letra, Swift relata un episodio con una acosadora o bully que trata de hacerle la vida imposible, pero a la que finalmente le agradece todo por lo que ha pasado por haberla hecho más fuerte. "Mi madre desea que estuvieras muerto", dice uno de sus versos.