El Atlético de Madrid casi en cuartos tras el 5-2 al Tottenham y el FC Barcelona empata a uno para decidir en el Camp Nou

El FC Barcelona y el Atlético de Madrid afrontaban el primer duelo de octavos de final de la Champions League. No tuvo mucho que ver el periplo de ambos. Mientras que los rojiblancos casi decidían en los primeros 20 minutos la eliminatoria, los azulgranas tendrán que darlo todo en el Camp Nou para pasar a cuartos, con un empate de penalti en los últimos minutos lanzado por Yamine Yamal.

El FC Barcelona saca petróleo en Inglaterra tras un mal partido

Poca historia en la primera parte. El Newcastle tenía más el balón en la primera parte ante un FC Barcelona que no estaba cómodo, y con más ocasiones de los ingleses. Acababa el primer acto en 0-0.

La segunda parte siguió por los mismos derroteros, con el Newcastle mejor físicamente, aunque sin ocasiones claras, y el Barça sin encontrar soluciones, aunque el 0-0 era un gran resultado para la vuelta. Llegó el 1-0 merecido con gol de Barnes en el 86, pero en el 96 marcaba Lamine Yamal tras un penalti y un 1-1 que supo a victoria.

El Atlético de Madrid gana con solvencia y casi está en cuartos de la Champions

El Atlético de Madrid estaba perpetrando tal "escabechina" en el Tottenham, que ocurrió algo insólito para un portero que no fuera expulsado o estuviera lesionado: sustituirle en el minuto 17 de la primera parte, con el detalle de la ovación del Metropolitano. Y es que en el minuto 15 los de Simeone ya iban 3-0, con goles de Llorente, Griezmann y Julián Álvarez, tras dos errores graves del portero y un resbalón de Van de Ven.

Pero el nuevo portero no tardó en encajar el cuarto de la mano de Le Normand, en el minuto 22, para acortar Pedro Porro con el 4-1 en el 26. Los ingleses iban centrándose, tras el desastre del inicio, a punto del 4-2 con un balón al palo en el 36.

La segunda parte comenzó parecido, con al Atlético volviendo a marcar pronto el 5-1, con otro gol de Julián Álvarez en el 55. Salvo debacle, está prácticamente en cuartos de la Champions League. El Tottenham acortaba distancias con Solanke en el 76 para tener esperanzas en Londres.