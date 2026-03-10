Álvaro Fernández, farmacéutico: "El estudio que originó el movimiento antivacunas se hizo con solo 12 niños y los datos estaban manipulados"

Uno de los argumentos más repetidos por los miembros del movimiento antivacunas es que un estudio científico publicado a finales de la década de los 90 avala su posicionamiento. Sin embargo, lo que se les olvida añadir es la segunda parte de la historia: esa investigación fue retirada después de que se demostrara que había sido manipulada.

El influencer Álvaro Fernández, más conocido como @farmaceuticofernandez, ha publicado un vídeo en su cuenta en la red social TikTok (donde cuenta con 3,8 millones de seguidores) en el que ha recordado "la gran mentira que dio origen al movimiento antivacunas y al mito de que estas producen autismo".

El farmacéutico ha explicado que "en 1998, un médico llamado Andrew Wakefield publicó un estudio en el que sugería que la vacuna triple vírica, la que evita las paperas, la rubeola y el sarampión, podía provocar autismo en niños".

Lo que ocurrió es que "aunque el estudio se hizo solo con 12 niños (lo que obviamente para sacar conclusiones no es un tamaño de muestra suficiente), como lo publicó una revista relevante, The Lancet, otros medios se hicieron eco y lo extendieron por todo el mundo".

El médico seleccionó para el estudio niños con síntomas de autismo

Una vez que se analizó en profundidad el estudio, se descubrió que los datos estaban manipulados. En concreto, Andrew Wakefield "había cogido niños que presentaban síntomas de autismo, les había vacunado y había cambiado la cronología, diciendo que les vacunó primero y presentaron los síntomas después, pero no es verdad, ya eran autistas desde antes de vacunarse", ha detallado el creador de contenidos en el vídeo.

Respecto al motivo por el que el médico publicó ese falso estudio científico, todo se debió a que unos abogados que querían denunciar a los fabricantes de vacunas le pagaron casi 500.000 euros. Cuando la verdad sobre la investigación salió a la luz, la revista The Lancet retiró el artículo y Wakefield perdió su licencia médica.

Tras la publicación de ese falso estudio, se han realizado trabajos científicos con cientos de miles de niños en los que, tal y como ha subrayado Álvaro Fernández, "todos han llegado a la misma conclusión: las vacunas no provocan autismo".