Al menos seis muertos tras incendiarse un autobús postal en Suiza: la policía investiga un posible acto deliberado

Los bomberos llegando al lugar en el que se incendió el autobús

Al menos seis personas han muerto y cuatro han resultado heridas después de que un autobús del servicio postal suizo se incendiara en la localidad de Chiètres, en el cantón de Friburgo. Así lo confirmaron las autoridades durante una breve comparecencia ante los medios.

Entre los heridos hay tres personas que se encuentran en estado grave. Además, un socorrista resultó lesionado mientras participaba en las tareas de rescate tras el incendio.

La policía ha señalado que la investigación se encuentra todavía en una fase muy inicial, aunque ha confirmado que se está analizando la posibilidad de que el suceso haya sido provocado de forma deliberada.

Un autobús completamente envuelto en llamas

Las primeras imágenes grabadas por vecinos y transeúntes muestran cómo el vehículo quedó completamente envuelto en llamas en cuestión de minutos. En los vídeos se observa una gran columna de humo y el autobús ardiendo intensamente antes de que los servicios de emergencia lograran controlar el fuego.

Por el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre cómo comenzó el incendio ni si hay personas sospechosas relacionadas con lo ocurrido.

Un transporte emblemático en Suiza

El vehículo afectado pertenece al conocido sistema de autobuses postales suizos, uno de los servicios de transporte más emblemáticos del país.

Estos autobuses, fácilmente reconocibles por su color amarillo, conectan numerosas localidades rurales y de montaña. En muchas zonas remotas constituyen un medio esencial para desplazarse entre pueblos y ciudades.

El servicio tiene su origen en el transporte de correo entre localidades, lo que explica su nombre actual. Además de su función de transporte, estos vehículos son conocidos por su bocina de tres tonos, utilizada en carreteras de montaña para advertir en curvas cerradas, y por la puntualidad que caracteriza al sistema de transporte suizo.

Investigación abierta

Tras el incendio, la policía ha abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso y determinar si se trató de un accidente o de un acto intencionado.

Mientras continúan las pesquisas, el trágico incendio ha dejado una escena de gran impacto en una región donde estos autobuses forman parte del paisaje cotidiano y del sistema de movilidad del país.