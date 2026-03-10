Francesca Albanese, relatora de la ONU para Palestina: "La Europa política es cómplice del genocidio porque sigue comerciando con Israel y somos su primer socio comercial"

El mundo ha dejado de mirar hacia Gaza. Por encima del infierno que aún se vive en la Franja, conflictos como el de Irán, con coletazos en toda la región, lo ocurrido en Venezuela y lo que podría ocurrir en Cuba o Groenlandia han 'sacado' a los gazatíes de primera plana. Pero la muerte, el hambre y los problemas para sobrevivir siguen, como ha querido recordar Francesca Albanese en una entrevista en la Cadena SER.

La relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, ha explicado que en Gaza "nada ha cambiado" cuando se cumplen cinco meses del alto el fuego conseguido por Donald Trump. "Israel sigue bombardeando, continúan los desplazamientos y hay cerca de un 90% de la población desplazada", ha señalado la enviada de la ONU.

Para Francesca Albanese, sigue habiendo una "crisis humanitaria muy grave", con gran parte de los civiles viviendo "en tiendas de campaña que no son adecuadas" y sostenidos por un sistema sanitario que "ha colapsado" por la escasez de recursos para atender tantos problemas sin que la ayuda humanitaria pueda entrar

"El alto el fuego fue una excusa de EEUU e Israel para distraer las atenciones del mundo y fue un éxito", prosigue la relatora de la ONU en la Cadena SER. En su entrevista ha puesto el foco en el papel de los colonos en Cisjordania, muchos de ellos armados, que "actúan junto con el ejército israelí" y contra los palestinos. "Cada día matan y no paran porque saben que tienen impunidad", apunta.

Sobre el papel anteriormente jugado por Europa como mediadora, Albanese ha documentado "la falta de acción" de los países miembros de Naciones Unidas, "incluida toda la UE". Todas las que tengan responsabilidad de parar un crimen y no lo hacen no es parte de la solución, sino del problema

Por ello sentencia que "la Europa política es cómplice del genocidio de Israel a los palestinos". Lo es, ha remarcado, por su falta de acción pero también por sus acciones, principalmente la de comerciar armas con Israel hasta el punto de "ser el primer socio comercial con Israel". Al respecto, lanza una petición de forma urgente, "parar ese comercio, sobre todo, el de armas".

Preguntada por Angels Barceló sobre las denuncias por antisemitismo lanzadas contra ella por parte de Francia y Alemania, que pidieron su cese, la alto cargo de la ONU responde "con el Derecho Internacional". "La acusación de antisemitismo se lanza contra todos los que recurrimos al Derecho Internacional".