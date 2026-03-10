Jaume Sanpera, CEO de Sateliot: "En la guerra de Ucrania se depende de una compañía de un país tercero cuya agenda puede no coincidir con la tuya"

Militares ucranianos preparan un dron de reconocimiento para su despliegue en el área de Pokrovsk (Ucrania)

Sateliot es una empresa española del sector espacial creada el año 2018. A través de satélites de baja órbita (situados a unos 600 kilómetros de altura) y de pequeño tamaño, la empresa es capaz de extender la cobertura móvil en zonas remotas monitorizando objetos y personas con el objetivo de aportar información de valor.

El CEO de Sateliot, Jaume Sanpera, ha pasado por los micrófonos del programa de la Cadena SER La Ventana y ha resaltado que, pese a que nos pueda parecer que la conectividad es algo presente en casi todas las partes del planeta, la realidad es que "el 80% del mundo no tiene cobertura".

Sanpera ha destacado, poniendo el ejemplo de lo que le está ocurriendo a Ucrania en su guerra frente a Rusia, la importancia de contar con "soberanía tecnológica", es decir, que la conectividad no dependa de satélites de terceros países.

En ese sentido, Jaume Sanpera ha explicado que "Ucrania está en una guerra que es diferente a todas las que ha habido hasta este momento. Es una guerra en la que los drones tienen un impacto muy importante y las comunicaciones son imprescindibles para saber dónde estás, saber dónde está el dron, saberlo dirigir…".

El gran problema de Ucrania: depende de EEUU

Sin embargo, el CEO de Sateliot ha expresado que el problema para los intereses ucranianos es que esas comunicaciones tan determinantes "dependen de una compañía que está en un país tercero, en EEUU, la famosa Starlink. Y claro, eso hace que tengan muchísimas limitaciones".

Como ejemplo de los contratiempos que han sufrido las fuerzas ucranianas por depender de Starlink, Sanpera ha subrayado que "ha habido algunos ataques de drones a la flota del mar del Norte que han sido interrumpidos porque han considerado (desde EEUU) que no deberían hacerlos. O los drones en cuanto pasan los territorios ocupados, dejan de tener conectividad".

Desde el punto de vista estratégico, el CEO de Sateliot ha calificado como "tremenda" la situación que Ucrania está padeciendo por disponer de sus propios satélites, ya que "tus acciones dependen completamente de un país cuya agenda puede no coincidir con la tuya".