Jaume Sanpera, CEO de Sateliot: "En la guerra de Ucrania se depende de una compañía de un país tercero cuya agenda puede no coincidir con la tuya"
"Ucrania está en una guerra que es diferente a todas las que ha habido hasta este momento", ha destacado.

Rafael Gómez
Militares ucranianos preparan un dron de reconocimiento para su despliegue en el área de Pokrovsk (Ucrania)Wolfgang Schwan / Anadolu vÍa Getty Images

Sateliot es una empresa española del sector espacial creada el año 2018. A través de satélites de baja órbita (situados a unos 600 kilómetros de altura) y de pequeño tamaño, la empresa es capaz de extender la cobertura móvil en zonas remotas monitorizando objetos y personas con el objetivo de aportar información de valor.

El CEO de Sateliot, Jaume Sanpera, ha pasado por los micrófonos del programa de la Cadena SER La Ventana y ha resaltado que, pese a que nos pueda parecer que la conectividad es algo presente en casi todas las partes del planeta, la realidad es que "el 80% del mundo no tiene cobertura".

Sanpera ha destacado, poniendo el ejemplo de lo que le está ocurriendo a Ucrania en su guerra frente a Rusia, la importancia de contar con "soberanía tecnológica", es decir, que la conectividad no dependa de satélites de terceros países.

En ese sentido, Jaume Sanpera ha explicado que "Ucrania está en una guerra que es diferente a todas las que ha habido hasta este momento. Es una guerra en la que los drones tienen un impacto muy importante y las comunicaciones son imprescindibles para saber dónde estás, saber dónde está el dron, saberlo dirigir…".

El gran problema de Ucrania: depende de EEUU

Sin embargo, el CEO de Sateliot ha expresado que el problema para los intereses ucranianos es que esas comunicaciones tan determinantes "dependen de una compañía que está en un país tercero, en EEUU, la famosa Starlink. Y claro, eso hace que tengan muchísimas limitaciones".

Como ejemplo de los contratiempos que han sufrido las fuerzas ucranianas por depender de Starlink, Sanpera ha subrayado que "ha habido algunos ataques de drones a la flota del mar del Norte que han sido interrumpidos porque han considerado (desde EEUU) que no deberían hacerlos. O los drones en cuanto pasan los territorios ocupados, dejan de tener conectividad".

Desde el punto de vista estratégico, el CEO de Sateliot ha calificado como "tremenda" la situación que Ucrania está padeciendo por disponer de sus propios satélites, ya que "tus acciones dependen completamente de un país cuya agenda puede no coincidir con la tuya".

Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

