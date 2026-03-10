Un catedrático de Estudios Americanos va más allá y cuenta quiénes son los "grandes perdedores" de la guerra en Irán

El catedrático en Estudios Americanos, José Antonio Gurpegui, ha analizado en Más Vale Tarde, programa vespertino de La Sexta, cómo va sucediendo la guerra en Irán desde que fuera bombardeada hace once días por Israel y Estados Unidos.

Este martes había sido llamado como el "día más intenso" de ataques estadounidenses. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha dejado un aviso al recién nombrado líder supremo, Mojtaba Jamanei, sobre que no habrá paz hasta que Irán se rinda "completamente".

Por otro lado, en el citado programa, presentado por Iñaki López y Cristina Pardo, que han puesto foco en los refugios que hay en Israel. La población árabe del país está denunciando los pocos refugios antiaéreos que hay, al igual que algunas ONG's.

"Un auténtico apartheid por parte del gobierno de Netanyahu porque hay 11.000 refugios públicos para la población israelí y solo 37 para los árabes", comentan desde el programa.

El gran perdedor de la guerra

Según Gurpegui, el gran perdedor de esta guerra va a ser la población gazatí. "Va a ser el pueblo palestino, y no estoy hablando únicamente porque pierda el apoyo de su gran valedor, que era Irán, en el caso de Hamas, sino porque también Israel va a quedar con las manos libres para hacer más o menos lo que quiera", ha analizado.

Ha recordado que hace apenas tres meses estuvo en Jerusalén (Israel) y se alojó en un hotel en la zona árabe y le llamó la atención que en algunas casas de esa zona "ya estaban colgando banderas israelíes".

"Poco a poco los van arrinconando, ¿te imaginas que en la parte israelí de Jerusalén alguien colgara una bandera palestina?", ha dejado caer el experto. Por otro lado, ha señalado que, en lo que respecta al resto de países árabes de Oriente Medio, están completamente "desaparecidos en combate".