Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La organización de los premios César desmiente que un 'clon' de Jim Carrey se hiciera pasar por él en la gala
Cultura
Cultura

La organización de los premios César desmiente que un 'clon' de Jim Carrey se hiciera pasar por él en la gala

La academia francesa reconoció al actor con el César de Honor. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Jim Carrey, en la gala de premios aceptando el César de Honor
Jim Carrey, en la gala de premios aceptando el César de HonorCorbis via Getty Images

Jim Carrey, uno de los actores más reconocidos del mundo, fue homenajeado el pasado jueves por los Premios César, los galardones más importantes del cine francés, que le otorgaron el César de Honor por su trayectoria. 

El actor subió al escenario y pronunció un emocionante discurso en francés que puso en pie al patio de butacas. Sin embargo, días después las redes se llenaron de teorías de la conspiración que aseguraban que la persona que estaba sobre el escenario no era Carrey, sino un clon.

¿El motivo? Algunos cambios en el rostro del actor y, como explica la revista Variety, una publicación en Instagram de la artista drag Alexis Stone en el que compartía prótesis y una peluca que se parecía al corte de pelo del actor. 

A pesar de la rocambolesca conjetura, la organización de los premios ha tenido que salir al paso de los rumores asegurando que Carrey fue la persona que subió al escenario. Gregory Caulier, delegado general de los galardones, ha enviado un comunicado a la revista Variety en el que explica que llevan meses gestionando la visita del actor. 

"La visita de Jim Carrey se había planeado desde este verano. Estaba increíblemente emocionado por la invitación de la Academia. Hubo ocho meses de debates constructivos. Trabajó en su discurso en francés durante meses, preguntándome la manera exacta de pronunciar ciertas palabras", explicó Caulier en el comunicado. 

Además, recordó que junto a Carrey viajó gran parte de su familia y de su equipo. "Vino con su pareja, su hija, su nieto y doce amigos y miembros de la familia. Su publicista desde hace años le acompañó. Su viejo amigo Michel Gondry, con el que que ha hecho una película y dos series, estaba ahí, y estaban encantados de verse de nuevo", añadió Caulier.

El delegado de los César ha dejado claro que no existe ninguna polémica y que recordará de Carrey "su generosidad, amabilidad, benevolencia y elegancia". 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 