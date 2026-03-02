La organización de los premios César desmiente que un 'clon' de Jim Carrey se hiciera pasar por él en la gala

Jim Carrey, uno de los actores más reconocidos del mundo, fue homenajeado el pasado jueves por los Premios César, los galardones más importantes del cine francés, que le otorgaron el César de Honor por su trayectoria.

El actor subió al escenario y pronunció un emocionante discurso en francés que puso en pie al patio de butacas. Sin embargo, días después las redes se llenaron de teorías de la conspiración que aseguraban que la persona que estaba sobre el escenario no era Carrey, sino un clon.

¿El motivo? Algunos cambios en el rostro del actor y, como explica la revista Variety, una publicación en Instagram de la artista drag Alexis Stone en el que compartía prótesis y una peluca que se parecía al corte de pelo del actor.

A pesar de la rocambolesca conjetura, la organización de los premios ha tenido que salir al paso de los rumores asegurando que Carrey fue la persona que subió al escenario. Gregory Caulier, delegado general de los galardones, ha enviado un comunicado a la revista Variety en el que explica que llevan meses gestionando la visita del actor.

"La visita de Jim Carrey se había planeado desde este verano. Estaba increíblemente emocionado por la invitación de la Academia. Hubo ocho meses de debates constructivos. Trabajó en su discurso en francés durante meses, preguntándome la manera exacta de pronunciar ciertas palabras", explicó Caulier en el comunicado.

Además, recordó que junto a Carrey viajó gran parte de su familia y de su equipo. "Vino con su pareja, su hija, su nieto y doce amigos y miembros de la familia. Su publicista desde hace años le acompañó. Su viejo amigo Michel Gondry, con el que que ha hecho una película y dos series, estaba ahí, y estaban encantados de verse de nuevo", añadió Caulier.

El delegado de los César ha dejado claro que no existe ninguna polémica y que recordará de Carrey "su generosidad, amabilidad, benevolencia y elegancia".