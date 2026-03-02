Jaime Lorente habla así de Silvia Abril tras las críticas de los grupos ultracatólicos: no duda en qué lado posicionarse

Las palabras de Silvia Abril sobre la fe cristiana al hilo de la película Los domingos, la gran ganadora de los Premios Goya 2026, están trayendo cola. La humorista ha sido objeto de los grupos ultracatólicos, que la han puesto en la diana por expresar su opinión.

Tras el aluvión de críticas procedentes de algunos seguidores de la fe cristiana, varios compañeros de profesión han salido en su defensa. Uno de ellos ha sido el actor Jaime Lorente, quien en más de una ocasión se ha declarado católico.

"Sirat me chifló, me giró la cabeza por dentro y Los domingos también, pero me quedo con Sorda porque creo que es más necesaria. Me niego a aceptar que la juventud que sube tenga esa carencia y esa tirada hacia lo cristiano Iba a decir lo místico, pero es que no es lo místico. Me da pena que necesiten creer en algo y se agarren en la fe cristiana. Lo siento por la Iglesia, menudo chiringuito tenéis montado, ¡se acabó!", dijo Silvia Abril en la alfombra roja de los Goya, celebrados el pasado sábado en Barcelona.

Estas declaraciones le han costado una oleada de críticas procedentes de organizaciones como Hazte Oír o Jóvenes Católicos. "Señora, para chiringuito el del cine español que vive de 250 millones de euros de subvenciones públicas. Lávese la boca antes de hablar de la Iglesia Católica", le dijeron estos últimos.

"Su opinión es super respetable"

Llegados a este punto, Jaime Lorente ha decidido posicionarse abiertamente a través de su redes sociales, donde ha publicado un video en apoyo a Silvia Abril. El actor murciano no ha dudado en defender su derecho a expresarse libremente.

"Ha habido como mucha polémica con un comentario que ha hecho una compañera en la alfombra de los Goya sobre la religión católica que ha despertado una cantidad de odio que a mí me ha dejado alucinado", señala Jaime Lorente.

Tras compartir las palabras de Silvia Abril con sus seguidores, el intérprete afirma que la opinión de la humorista es "súper respetable", pero matiza que "otra cosa son las formas de comunicar su opinión", aunque aclara que ahí no va a entrar.

"Muchas veces estás en un sitio donde llevas veinticinco mil preguntas ya. Te pueden pillar en un buen o en mal momento, puedes estar más o menos acertado, pero no es motivo para condenar a nadie. A nadie", asegura el actor.