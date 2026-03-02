Alerta por el 'síndrome del pirata': el uso de fármacos para adelgazar resucita una enfermedad del siglo XVII

Los medicamentos GLP-1 como Wegovy, Mounjaro o el más conocido Ozempic siguen usándose como adelgazante, a pesar de todas las advertencias que ya se han dado sobre lo perjudicial que puede ser su uso inadecuado y su efecto rebote.

Estos fármacos están diseñados para regular el azúcar en sangre y el apetito. Sin embargo, su uso inadecuado puede ponerte en riesgo de padecer la rara 'enfermedad del pirata'. Ya le ha pasado al cantante inglés Robbie Williams, quien ha anunciado que le diagnosticaron escorbuto tras tomar "algo parecido a Ozempic" .

El escorbuto es una enfermedad antigua del siglo XVII asociada a los piratas de la época y es causado por una grave deficiencia de vitamina C. Además, causa debilidad general, anemia, gingivitis, curación deficiente de heridas, y hemorragias cutáneas, según Medline Plus.

Sin nutrientes debido a medicamentos como Ozempic

Todo empezó en diciembre de 2023, cuando Williams afirmó al medio The Times que se estaba medicando con "algo parecido a Ozempic". No pasó ni medio año cuando, desgraciadamente, reveló que le diagnosticaron escorbuto. El medicamento reguló tanto su apetito que dejó de comer y por lo tanto, no recibía nutrientes.

El caso de Robbie Williams no es el único. Según el propio fabricante de Ozempic, Novo Nordisk, quienes lo toman a veces sufren una variedad de efectos secundarios, como pueden ser náuseas, estreñimiento o diarrea y dolor abdominal. Además, los efectos estéticos pueden llegar a extremos como tener la piel flácida. El doctor Paul Jarrod Frank acuño este efecto como el ya conocido "trasero Ozempic" o la "cara Ozempic".

Por qué se considera 'la enfermedad del pirata'

Esta enfermedad, poco común en la actualidad, solía estar muy extendida entre los marineros, ya que sus viajes duraban varios meses y surcaban los mares con lo justo. No tenían acceso a una cantidad abundante de frutas y verduras frescas y sobrevivían con lo que tenían, sin mucho aporte nutricional.

Ahora, los casos de escorbuto están en aumento según ha advertido Clare Collins, nombrada "una de las mejores dietistas de Australia" por la Australian Financial Review. Además, asegura que la mayoría de los ensayos globales de fármacos GLP-1 no han tenido en cuenta las dietas y la nutrición de los pacientes.

Por qué es importante acudir a un experto

Según la experta, debido a que algunos pacientes no consumen suficiente comida o los alimentos adecuados, experimentan deficiencias vitamínicas: "Una reducción de peso corporal no significa automáticamente que la persona esté bien nutrida o saludable. La nutrición desempeña un papel fundamental en la salud, y ahora mismo está en gran medida ausente en la evidencia".

Por lo tanto, el foco del problema reside en que las dietas que siguen los pacientes no son suficientemente nutricionales como deberían. Por ello, antes de empezar cualquier tipo de tratamiento GLP-1 es importante acudir a un experto y seguir sus recomendaciones.