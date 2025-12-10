La petición que Robe Iniesta hizo a los políticos al recoger la medalla de su tierra, Extremadura: "No voy a pedir una utopía"

"Hoy me han coronado como rey de Extremadura", afirmó Robe Iniesta allá por 2014, en una entrevista el día que recogió la Medalla de Extremadura, en una gala en Teatro Romano de Mérida.

El cantante y líder de Extremoduro dio entonces un discurso que este miércoles, día en el que se ha conocido su fallecimiento a los 63 años, muchos están recordando.

"Los que me conocéis ya sabéis que no me gustan este tipo de actos, así que lo primero que hice cuando me lo notificaron fue buscar razones para no venir, pero no las encontré y aquí estoy", comenzó.

"Y ya que estoy aquí, voy a intentar que todo esto sirva para algo", agregó, antes de lanzar un mensaje dirigido directamente a los políticos, fueran del partido que fueran, "con la autoridad" que le daba la medalla y "la sabiduría" de ser "un músico extremeño que hace más de 20 años tuvo que irse fuera".

"No voy a pedir una utopía. No voy a pedir la paz en el mundo, ni que prohíban matar elefantes, ni que se acabe el hambre o el paro. Eso ya hay mucha gente pidiéndolo. Ni voy a pedir que se aumentan los fondos para la renta básica, eso ya hay gente pidiéndolo ahí fuera... A mí, por mi condición de músico, y de creador, me toca pedir otro tipo de cosas y lo voy a pedir para todos los músicos y creadores extremeños, presentes y futuros, sobre todo en nombre de los futuros, los que todavía no saben que lo son, y por eso no lo pueden pedir porque no lo saben todavía", proclamó.

El cantante defendió que se necesitan locales de ensayo, para hacer pintura, para conciertos, "para los creadores", "para que los chavales vayan a hablar o a hacer lo que les dé la gana".

"Y los necesitamos en todas las ciudades y en todos los pueblos de Extremadura", defendió.

"Si consiguiéramos todos estos locales, quizá consiguiéramos con ello que unos cuantos creadores no tuvieran que emigrar. Estaría muy bien, pero no sería lo más importante. Lo más importante sería lo que ganaríamos todos", remachó.

Tres días de luto oficial en Plasencia

Además de la Medalla de Extremadura, Iniesta también fue galardonado con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes 2024. Este miércoles, Plasencia, su localidad natal, ha decretado tres días de luto oficial por su fallecimiento. Precisamente, en noviembre, el Pleno municipal había aprobado por unanimidad de todos lo grupos políticos el inicio de los trámites para nombrarle 'hijo predilecto', recuerda EFE.

"Roberto Iniesta no solo se lo merece, sino que es una de las señas de identidad de la cultura no solo de Plasencia o de Extremadura sino un exponente internacional del talento y la capacidad que nace de esta tierra", subrayó el alcalde del municipio, Fernando Pizarro.