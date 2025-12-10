Una directora general pone en duda el listado de llamadas que Mazón presentó: figura una comunicación entre ambos que ella no recuerda

Pilar Montes, directora general de la Secretaría del gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado este jueves a la jueza que investiga la gestión de la dana que la tarde de la riada no recuerda haber hablado con el 'expresident', pero sí intercambiarse mensajes por un viaje que tenía al día siguiente. Así mismo, ha asegurado que no suspendió ese día su agenda oficial, en la que tenía la tarde libre.

Montes se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre de 2024 que ha dejado 230 víctimas mortales y cuantiosos daños materiales. En el procedimiento judicial hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

La testigo, actual directora general de Relaciones Institucionales, ha manifestado, preguntada por el listado de llamadas del día de la dana que aportó Mazón a Les Corts y que se ha incorporado a la causa, que la tarde de la riada no recordaba haber tenido una conversación con él.

El listado incluye una llamada de Mazón con la testigo a las 19.42 horas y, sobre la misma, Montes ha manifestado que no recordaba haber mantenido una conversación con el expresidente a esa hora. De hecho, ha comentado que esa llamada la ha visto publicada.

La supuesta llamada de las 19.42h. fue la tercera que Mazón habría efectuado tras permanecer 40 minutos sin hacer ninguna.