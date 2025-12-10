Qué está pasando con Revuelta, la rama juvenil de Vox y sobre la que hay denuncias de desvío de fondos recaudados para víctimas de la DANA

El 6 de noviembre de 2023, El HuffPost publicaba un artículo presentando a 'Revuelta', una asociación nutrida principalmente de gente joven que ya entonces se dedicaba a agitar las calles contra la ley de amnistía a los implicados del procés que meses después fue aprobada en el Congreso de los Diputados. Por entonces, se hablaba de Revuelta como un colectivo que tenía "la tarea" de "renovar la Nación" y luchar por la "pervivencia cultural, territorial y demográfica de España". Además, se calificaban a sí mismos como "antieuropeístas", al considerar que la UE "promueve la inmigración masiva y descontrolada a nuestro continente" y que "no defiende los intereses de los europeos de a pie".

Su vinculación con Vox quedó clara desde el primer momento. El secretario general del partido Ignacio Garriga, acogió la irrupción de este movimiento asegurando que era "la hora de la revuelta patriótica" e instó a los militantes del partido a apuntarse para los autobuses fletados por la asociación para acudir a una protesta en Colón.

Además, según apuntaba El País, varios concejales de Vox en Cataluña formaban parte de la organización, así como el responsable de marketing digital del partido ultra, Pablo González Gasca. DENAES, fundación de Vox, también agradeció en sus redes sociales que al fin exisitera "una asociación juvenil dispuesta a dar la batalla cultural y sin cuartel a los enemigos de España en las calles, universidades y tribunas públicas".

Ahora, sin embargo, Revuelta se ha convertido en un problema para Vox después de que varios de los dirigentes de la organización juvenil hayan tomado la decisión de abandonarla tras presentar una denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito de desvío de fondos con el dinero que recaudaron para ayudar a las víctimas de la DANA.

El vicepresidente, Arturo Villa, y otro miembro de la dirección, Javier Esteban, emitieron hace unos días un comunicado en el que mostraban sus dudas por dónde estaba el dinero que la organización había recaudado gracias a una campaña para ayudar a víctimas de la DANA de Valencia, y en la que se implicaron hasta influencers de renombre como Roro.

"Solicitamos acceso a movimientos de cuentas, conocer el destino de los fondos recaudados para la DANA, presentación de impuestos, posibles pagos directos a Jaime Hernández o su empresa PICAPORTE, posibles retiradas de efectivo y cualquier contratación realizada en nombre de REVUELTA (...) También reclamamos la convocatoria de una junta directiva y de una asamblea con notario para revisar la situación y decidir la liquidación ordenada de la asociación, saldando cuentas fiscales pendientes y donando cualquier remanente a los damnificados reales. La respuesta fue el silencio", señalaban.

Los cabecillas de Revuelta (el presidente de la organización, Jaime Hernández Zúñiga, y sus dos hombres de confianza, Santiago Aneiros y Pablo González Gasca) salieron al paso con otro comunicado en el que rechazaban las acusaciones y, principalmente, sostenían que todo se trataba de una campaña de desprestigio orquestada por "personas vinculadas profesionalmente a Vox" para "influir en nuestras decisiones internas y condicionar la independencia de esta asociación”. Cabe señalar que Villa es asistente de Vox en el Parlamento Europeo.

Audios comprometedores

En estos dos últimos días, el diario El Plural ha publicado diferentes audios en los que se puede escuchar a Villa hablar con otros miembros para liquidar Revuelta a raíz del presunto escándalo por el dinero recaudado para las víctimas del temporal de hace un año. “Hemos pedido dinero para la DANA y no lo hemos gastado en la DANA”, se le oye decir. Y sugiere dar algo del dinero que queda en las cuentas a "los viejos de Paiporta" para hacerse "un Alvise" y demostrar que sí hubo compromiso con las víctimas.

“Nos marcamos la de Alvise. Teníamos un dinero retenido por si acaso teníamos que pagar impuestos y como ya hemos aclarado lo que hacía falta, todo lo demás va a los viejos de Paiporta… A la gente mayor de Paiporta. Revuelta deja de existir porque nos inventamos alguna pollada… y ya está”, dijo Arturo Villa en diversas reuniones. donde reitera que la pretensión de Vox es que Revuelta desaparezca. "Muerto el perro se acabó la rabia", se le oye decir.

"No forma parte de Vox"

El líder de Vox, Santiago Abascal, y la portavoz parlamentaria en el Congreso, Pepa Millán; en una imagen de archivo en el Hemiciclo. Jesús Hellín/Europa Press via Getty Images

Las relaciones con el partido de Abascal están completamente rotas. Hace dos semanas, tras varios meses en silencio, Revuelta organizó una protesta en Ferraz que acabó siendo un fiasco porque no tuvo el altavoz de Vox. Su presidente, Javier Hernández, fue despedido también por el partido como empleado en la sede central de Bambú. Según añade El País, Hernández es cuñado del exresponsable de comunicación y diputado de Vox Manuel Mariscal.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, negaba este martes que Revuelta estuviera vinculada a Vox, por lo que se negó a comentar "las vicisitudes internas" de la organización. "Hemos dicho que esta organización no forma parte de Vox, las personas que están allí sabrán lo que tendrán que hacer", dijo.