Marc Giró retrata con una frase a los votantes de ultraderecha "españolísimos" y "catalanísimos"

Marc Giró, presentador de Late Xou en TVE, ha sido muy claro al opinar sobre los acercamientos de la derecha, especialmente desde el PP, con partidos catalanes independentistas como Junts. El comunicador ha preguntado a sus espectadores por esta cuestión, que parece tener en "el racismo y la xenofobia" una motivación común.

"No sé si se habrán dado cuenta pero hay votantes de ultraderecha, de esos propensos a la defensa de la unidad de España a porrazos, o sea, españoles por cojones, que ya no ven con tan malos ojos a los independentistas catalanes, siempre y cuando, eso sí, estos también sean de ultraderecha, que 'haberlos haylos'...", ha arrancado su monólogo habitual.

"O sea, que después de la turra que nos dieron los unos con eso de 'Puigdemont a prisión', y los otros con aquello otro de 'puta España', ahora resulta que están a partir un piñón. ¡Menudo timo, menuda jeta tenéis!", ha señalado enfadado el presentador catalán, asegurando que “la pasión con la que, tanto los unionistas como los independentistas de ultraderecha, defendían su propia idea del territorio español ha pasado a segundo plano”.

"Escuchándoles me sentía un español de tres al cuarto y un catalán de pacotilla"

"Hasta el punto de que ni España ni Cataluña son ya su prioridad. ¡Ahora su prioridad es su propio chiringuito! A ver si va a ser que, ni los unos eran tan 'españolísimos' como decían, ni los otros tan 'catalanísimos' como decían...", ha contado el cómico, que ironizó al asegurar que esto le había "tranquilizado muchísimo".

"Yo les escuchaba hablar, les escuchaba rasgarse las vestiduras por España o darse golpes por Cataluña, según fuera el caso, y pensaba que yo no estaba a la altura, que no daba la talla", ha bromeado. "Escuchando me sentía un español de tres al cuarto, un catalán de pacotilla de mierda, vamos... Me he preguntado muchísimo de dónde sacarán toda esa gente la energía para ser tan tan tan tan tan tan... Lo uno, como lo otro", ha asegurado Marc Giró.

"Yo miraba al cielo y le pedía: ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué ellos tanto y yo tan poco? ¿Cómo es que no consigo sentirme tan español como los unos y tan catalán como los otros,? ¿Por qué? ¿Acaso soy un témpano, es que no tengo venas en la sangre, o sea, sangre en las venas? Será que le he dedicado tiempo a ser maricón, que he descuidado todo lo demás", se ha preguntado, provocando las risas del público del programa.

En esta línea, ha cerrado su monólogo con una sentida reflexión. "No, no, ahora veo que todo era una patraña, una farsa, un engaño y que vuestro nacionalismo, como posiblemente todo nacionalismo, era cosa de truhanes, o sea, no era nacionalismo, era 'truhanismo'. Y si bien antes el odio que se profesaban entre sí era lo que daba sentido a su existencia, ahora el pegamento de los ultranacionalistas de extrema derecha, aquello que les une con fuerza es, sin duda... ¡el racismo y la xenofobia!”, se ha lamentado el presentador de Late Xou.