Una española se va a trabajar a Dinamarca y se queda descolocada con lo que le pasa el segundo día de empleo: "Me quedé loca"

Dinamarca ha sido clasificada este 2025 como uno de los países con mejores condiciones laborales del mundo, según el Global Life‑Work Balance Index 2025, elaborado por la empresa Remote, una plataforma especializada en empleo remoto y recursos humanos, que evalúa factores como vacaciones legales, bajas por enfermedad, protección social, salario mínimo, sistema sanitario, horas trabajadas, seguridad e inclusión.

Esa clasificación la encabeza Nueva Zelanda, seguida por Irlanda, Bélgica, Alemania, Noruega y Dinamarca, que ocupa la sexta plaza. Rosa, una española que vive y trabaja en este país, ha comprobado en su segundo día de trabajo en su nuevo empleo que ese ranking tiene razón.

"Ayer fue mi segundo día de trabajo en mi nuevo trabajo. Me quedé loca con las condiciones. Por ejemplo, mi turno de trabajo ayer era que entraba a las 16.30 hasta las 21.00. Un total de cuatro horas y media. Nada más llegar me dice mi encargada: 'Podías haberte venido a las 17.00 si tú querías porque te pertenece media hora de descanso", cuenta Rosa en un vídeo de TikTok, donde es conocida como @_roosanaavarro.

"Las experiencias que yo he tenido en España, con suerte si trabajas cuatro o cinco horas tienes un descanso de 15 minutos y a partir de las ocho horas o siete y media es cuando tienes un descanso de media hora", afirma.

La regulación que establece los descansos en la jornada laboral en Dinamarca está contenida principalmente en el Working Environment Act, que recoge, por ejemplo, que, si la jornada supera las seis horas, debe haber al menos un descanso -por ejemplo, para comer- cuya duración varía según el tipo de pausa. En cualquier caso, en muchas empresas, las horas reales de trabajo (por ejemplo, la jornada habitual) se establecen mediante contrato, convenio colectivo o acuerdo local, no directamente por una norma general.

"Para mi sorpresa, me dice: 'Cógete algo de comer del restaurante, comes tranquila'. Llegué, tuve mi media hora de descanso nada más llegar, empecé a trabajar a las 17.00. Un ambiente laboral súper chulo además", celebra.

Pero subraya que las cosas positivas para ella no acabaron ahí: "Como a las 19.00 o así me viene una encargada y dice: 'Rosa, tu descanso'. Digo: 'No, no, ya he tenido'. Dice: 'No, no. Tienes ahora otros 10 minutos de descanso'. ¿Esto qué es? ¿Cómo que tengo dos descansos en una jornada de cuatro horas y media? Me resultó súper curioso. A lo mejor hay gente que ha tenido la suerte de tener estas condiciones en España, pero yo no", subraya.