La vida de Gemma Cuervo en 10 momentos clave

El mundo de la cultura en general, del cine, del teatro y de la televisión, llora la muerte a los 91 años de Gemma Cuervo, una de las actrices más importantes y admiradas de España durante décadas. Casi toda una vida dedicada a la interpretación, deja un legado propio impresionante, pero también en forma de hijos que han seguido sus pasos, con notable éxito: Cayetana y Fernando Guillén Cuervo.

1. Vocación temprana

Gemma Cuervo nació en Barcelona en 1934. Desde muy joven mostró interés por el teatro y la interpretación, aunque comienza a estudiar peritaje mercantil. No tarda en abandonarlo para entrar en el Teatro Español Universitario, donde reafirma su verdadera vocación.

2. Debut profesional con Marsillach (finales de los 50)



A finales de los años 50 llega su gran oportunidad, y con un grande de la escena: debuta profesionalmente en 1959 en Harvey, con la compañía de Adolfo Marsillach; pronto encadena títulos como La visita de la vieja dama o Don Juan Tenorio y entra en la Compañía Lope de Vega.

3. Compañía propia con Fernando Guillén (1969)

En 1969 forma su propia compañía teatral junto a su marido, el actor Fernando Guillén, con la que recorren España y el extranjero representando repertorio clásico y contemporáneo.

4. Del cine social a la comedia popular (años 60-70)

Durante estos años alterna teatro, cine de autor y comedia comercial: actúa en El mundo sigue, de Fernando Fernán Gómez y considerada una obra maestra del cine español, pero también en comedias tan de la época como Vente a Alemania, Pepe, de Pedro Lazaga, donde actuaba junto a su marido e interpretaban, de hecho, a una pareja.

5. Estudio 1 y la televisión en blanco y negro (años 60-80)

Gemma Cuervo nunca dejó de estar en el apogeo de su carrera, adaptándose a los tiempos y a los formatos, y la televisión no iba a ser una excepción, ya fuera en teatro televisado o, más adelante, con series como Médico de Familia y Aquí no hay quien viva, que le dio una tremenda popularidad entre las nuevas generaciones.

Pero antes, se convierte en una habitual del teatro televisado: Estudio 1, Historias para no dormir, Detrás del telón o la serie Segunda enseñanza la consolidan como rostro muy reconocido del medio.

6. Consuelo en Médico de familia yVicenta en Aquí no hay quien viva (1995-2006)

Da el salto al gran público como Consuelo Moreno, la vecina de Médico de familia, con más de 60 capítulos, y se establece como secundaria de lujo en la televisión de los 90, pero también de los 2000, con un personaje aún más famoso: en 2003 arrasa como Vicenta Benito en Aquí no hay quien viva, papel que la convierte en icono popular junto a Mariví Bilbao y Emma Penella.

7- La que se avecina y la marcha por duelo (2007-2010)

Repite registro en La que se avecina como Mari Tere, pero las muertes de Mariví Bilbao y Emma Penella la afectan tanto que decide abandonar la serie "por respeto" a sus compañeras. Su último gran trabajo fue La Celestina, en 2011

8. Últimos trabajos, premios y retirada tranquila (2011-2024)

Ha recibido numerosos reconocimientos como el Premio Nacional de Teatro (Mejor Actriz) en 1965, otro Premio Nacional de Teatro a la mejor campaña empresarial en 1971‑72, ambos concedidos por el Ministerio de Cultura, el Premio Max de Honor (2021) y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2024) entregada por el Gobierno.

En televisión, cine y comunidad recibió, entre otros, el Premio Ondas en 1967, el RNE Sant Jordi de Cinematografía a la trayectoria en 2024 y el de Unión de Actores, además de numerosas medallas concedidas por fundaciones y ayuntamientos.

9. Su última, reciente y viral aparición pública (2025)

Un referente hasta el último momento porque no desapareció de la vida pública, sino bien al contrario, nos brindó recientemente una aparición estelar en el late show de La 1, La Revuelta, junto a su hija Cayetana, que acudía de invitada.

Fue el pasado 21 de noviembre de 2025, cuando su hija Cayetana trajo a plató a su madre, en medio de una atronadora ovación, con el público puesto en pie.

10. Y su último mensaje lleno de vida

Qué mejor despedida que un mensaje lleno de vida, ternura y valor humano:, con una publicación de varias fotos donde Gemma Cuervo repasa instantáneas familiares y reflexiones llenas de valor para los jóvenes, para madres y padres, con un mensaje final: "Quizá todos estamos siempre en lo mismo: aprendiendo a querernos mejor. Escuchémonos. Intentemos caminar, aunque sea un momento, con los zapatos del otro La vida es demasiado breve para no hacerlo".