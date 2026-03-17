Rubén Sánchez (Facua), ante las medidas del Gobierno por la guerra de Irán: "7 de cada 10 consumidores está a favor de los topes a los precios"

La asociación de consumidores Facua ha realizado una encuesta sobre cuáles son las medidas favoritas de los ciudadanos para evitar "subidas abusivas de precios" que debería implementar el Gobierno de España en el contexto de la guerra de Irán. Los resultados han sido tajantes: 7 de cada 10 consumidores está a favor de un tope a los precios, según ha explicado el secretario general de la entidad, Rubén Sánchez, en una rueda de prensa.

La encuesta ha recibido la respuesta de 4.254 personas de toda España y se ha realizado entre los días 12 y 17 de marzo. "El dato más significativo es que 7 de cada 10 consumidores reclaman topes a los precios como medida más eficaz para contener subidas abusivas de precios", ha enfatizado Sánchez ante los medios. "Solo el 12% de los encuestados cree que la mejor opción sería bajar el IVA y otros impuestos".

El Gobierno trata de encajar todas las piezas en su nuevo paquete de medidas anticrisis ante el shock energético y comercial que está desencadenando el ataque de EEUU e Israel contra Irán. El conflicto en Oriente Medio comenzó a principios de mes, creando volatilidad en el precio de los barriles de crudo, como el de Brent, de referencia en Europa.

Irán mantiene intransitable el estrecho de Ormuz, la salida al mar Arábigo del golfo Pérsico. Por este estrecho cruzaba hasta el estallido de la guerra una quinta parte del tráfico mundial de petróleo. Sin embargo, Rubén Sánchez ha recordado que ya se han visto subidas de precio en estaciones de servicio "que poco o nada han tenido que ver con el encarecimiento del petróleo, se produjeron en las primeras semanas de marzo".

Las otras medidas 'favoritas' de los consumidores

La medida favorita para 7 de cada 10 encuestados por Facua es la de topar precios. Le sigue la opción de imponer un "impuesto extraordinario que gravase los beneficios extras que vayan a obtener las empresas como consecuencia de esta coyuntura". Esta segunda opción la apoyan como favorita el 19% de los encuestados. "La segunda opción ni siquiera es la bajada del IVA", apunta Rubén Sánchez, de Facua.

Es esa "bajada del IVA" que parece que el Consejo de Ministros tendrá sobre la mesa este viernes la que menos interés genera entre los encuestados por esta asociación. "En tercer lugar, solo el 12,4% de los consumidores considera que bajar el IVA u otros impuestos sería la medida más eficaz en esta coyuntura".

Rubén Sánchez advierte que se van a ver subidas de precios "abusivas" no solo en el gasóleo o en la gasolina. "También en la alimentación. Ya lo ha advertido el responsable de la principal cadena de supermercados de España", ha deslizado, en referencia a las recientes declaraciones de Juan Roig, presidente ejecutivo y accionista mayoritario de Mercadona.

"Las medidas del Gobierno fueron un fracaso"

Sánchez ha advertido que las medidas que adoptó el Gobierno cuando Rusia invadió Ucrania fueron "un fracaso". "Favorecieron los intereses de los empresarios, especialmente de los que estaban abusando de la situación, frente a los intereses de los consumidores", ha lamenado.

Recuerda, por ejemplo, el descuento extraordinario de 20 céntimos por litro de combustible que aprobó entonces el Ejecutivo. "Fueron 20 céntimos sufragados evidentemente con dinero público que favoreció que multitud de gasolineras subieran aún más el precio de los hidrocarburos", ha criticado. En cuanto a la rebaja del IVA en alimentos básicos, "la reacción de los supermercados fue, en muchos casos, saltarse la prohibición de inflar sus márgenes aprovechando esa rebaja fiscal".

"Lo vimos con la evolución de los costes de producción y de los precios. En el aceite de oliva virgen extra el encarecimiento del precio fue muy por encima de la subida de los costes. No hubo proporcionalidad porque el Gobierno no estuvo vigilante. (...) No es eficaz sacar dinero público para contener las subidas de precio. No es justo para los consumidores".

Para el secretario general de Facua, "las rebajas del IVA, sean en el combustible o sean en los alimentos, perjudican más a quien menos tiene y no es la medida que nosotros reclamamos". Otra cosa sería aplicar los tipos reducidos o superreducidos en la factura de la luz o del gas. Una medida así no recibiría críticas de la asociación de consumidores porque "es lo que reclamamos desde hace muchos años, y que debería ser para siempre".

Rubén Sánchez ha continuado expresando su preocupación porque lo que apruebe el Consejo de Ministros "solo beneficie a los empresarios que aprovechen la guerra para subir sus márgenes". El Gobierno aprobará previsiblemente un decreto con medidas anticrisis este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario, lo que da cuenta de la dificultad de reunir consenso dentro del Gobierno entre PSOE y Sumar.

Sumar, por su parte, ha reivindicado que en el paquete de medidas se incorporen iniciativas para proteger a los inquilinos de alquileres y políticas relacionadas con la vivienda. Por su parte, Rubén Sánchez insiste en los topes de precio. "Eso no significa que queramos que los empresarios dejen de ganar dinero o ganen menos", ha matizado. Pero les preocupa que lo que se apruebe "sean ayudas públicas a sectores y recortes a los impuestos".