Las pistas de la nueva canción de Rosalía que ha estrenado en concierto: una colaboración masculina y los recuerdos de la estrategia de 'Despechá'

Rosalía actúa en el escenario del LDLC Arena, el 16 de marzo de 2026 en Lyon (Francia), en el arranque de su gira 'Lux'.

La era Lux de Rosalía sigue dejando momentazos allá por donde va. Mientras que en la primera noche de su parada en Inglewood (Los Angeles, EEUU) subió al escenario a Karol G invitándola al confesionario como forma de zanjar los rumores sobre su supuesta enemistad, en su segunda cita sobre las tablas del Kia Forum, la artista ha deleitado a los asistentes con lo que parece un fragmento de una canción inédita.

Lo ha hecho mientras el botafumeiro de altavoces que suele moverse cuando suena CUUUUuuuuuute cruzaba el recinto. Como una suerte de interludio, sin que ella cantase en directo, tras esta canción de su disco Motomami, Rosalía ha compartido lo que parece una colaboración con un artista masculino sin identificar.

Ambos cantan en castellano versos como "no estaba en mis planes conocerte, es un placer" o "y ya no sé cuándo te vuelvo a ver, ya lo sabré, solo quédate conmigo a ver atardecer". Todo ello, mientras las pantallas, tal y como acostumbran con el resto de canciones del setlist, mostraban la letra en el idioma local, en este caso en inglés.

¿Buscando la misma estrategia que con 'Despechá' en la gira 'Motomami'?

Con este estreno, Rosalía sigue la estrategia que ya siguió con su Motomami tour cuando estrenó en su primera cita en Almería canciones como Despechá que acabó convirtiéndose en todo un hit del verano de 2022.

A ella se sumaron otras tantas como Aislamiento, La Kilié, LAX, Chiri, Thank Yu :) y Dinero y Libertad, todas ellas estrenadas en directo durante la gira que pasarían a formar parte de una edición especial de este disco Motomami + que se publicó en el mes de septiembre.

¿Seguirá Rosalía la misma estrategia en este Lux Tour? Por el momento, se desconoce si esta canción formará parte de la era Lux, aunque no cuenta con la instrumentación clásica de muchas de las canciones de este disco ni aparentemente tiene una letra tan mística como buena parte de las composiciones del disco, ni si se trata de una colaboración ajena.

Cabe recordar que Rosalía ya publicó en streaming el pasado mes de abril una versión extendida de Lux con Focu'ranni, Novia robot, Dios es un stalker (francotiradora versión) y Jeanne, canciones hasta entonces incluidas solo en la versión de vinilo y que interpretaba, a excepción de Jeanne, en el directo del tour.

También se especula sobre la identidad de la voz masculina, ya que mientras unos apuntan a que se puede tratar de un artista nacional como Guitarricadelafuente, otros se suman a la teoría de que se trata de un artista puertorriqueño.