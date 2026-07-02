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La Justicia europea lo confirma: habrá multa récord de 4.125 millones a Google
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La Justicia europea lo confirma: habrá multa récord de 4.125 millones a Google

Confirma que la tecnológica impuso restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos Android para consolidar la posición dominante.

Redacción HuffPost
EFE
Ilustración de un teléfono móvil con el logotipo del navegador Chrome, sobre un ordenador portátil.
Ilustración de un teléfono móvil con el logotipo del navegador Chrome, sobre un ordenador portátil.Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló este jueves la multa de 4.125 millones de euros impuesta a la multinacional Google por abuso de posición dominante a través de su sistema operativo Android, la más alta en la historia de la UE en un caso antimonopolio.

En su sentencia, el TJUE desestima el recurso impuesto por Google y su matriz, Alphabet, y confirma que la tecnológica impuso restricciones ilegales a los fabricantes de dispositivos Android para consolidar la posición dominante de su propio buscador, Google Search, y de su propio navegador, Chrome.

La Corte de Luxemburgo da carpetazo así a un caso que supera los diez años, puesto que la Comisión Europea abrió la investigación correspondiente en 2015 y anunció la multa, entonces de 4.343 millones de euros, tres años después, en 2018.

Redacción HuffPost
EFE

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