La destrucción del libro analógico, la ruina de la cultura

Un periódico alemán, el Frankfurter Rindschau (FR), ha publicado esta semana una información alarmante en la que descubre que los gigantes tecnológicos norteamericanos están comprando sistemáticamente colecciones de libros europeos de segunda mano o de saldo. El objetivo está naturalmente relacionado con la Inteligencia Artificial, o, mejor, con el sustento bibliográfico que precisan los proveedores de IA. En efecto, tras la adquisición de dichos fondos, legiones de operarios se dedican a escanear los libros, procesarlos con inteligencia artificial y, finalmente, destruir el papel. La destrucción de libros tiene resonancias altamente inquietantes: de inmediato nos conduce a Fahrenheit 451, la célebre novela distópica escrita por el autor estadounidense Ray Bradbury y publicada en 1953. El título hace referencia a la temperatura a la que, según la novela, el papel de los libros se enciende y arde (equivalente a unos 232 °C)

En la propia Alemania, periodistas del referido medio ha comprobado como agentes de la IA están saqueando las librerías de libros antiguos alemanas: Los libros se compran a gran escala, se digitalizan y luego se trituran.

Al principio, estos movimientos comerciales sorprendieron agradablemente a un sector que nunca fue boyante parecía una ganancia inesperada para un sector tradicionalmente en apuros. Sin embargo, Markus Brandis, director general de Bassenge Book Auctions y presidente de la Asociación Alemana de Libreros de Libros Antiguos (VDA), hizo unas declaraciones al referido periódico en que llamaba la atención por la envergadura de las operaciones comerciales en marcha, que se dirigen a la no ficción y a los libros especializados de la segunda mitad del siglo XX. El periódico ha realizado sus propias investigaciones, que llevan a la conclusión de que la empresa canadiense Zoom Books es la punta de lanza visible de los compradores, acaparando existencias a gran escala. Pero el verdadero cerebro detrás de escena es el gigante estadounidense de IA Anthropic, que está orquestando esta devastación analógica bajo el nombre en clave "Proyecto Panamá".

La razón de dichas compras es descrita así por el Franckfurter: “Los sistemas de IA simplemente se están quedando sin material. Si bien las obras antiguas de dominio público llevan mucho tiempo disponibles en línea en formato digital, de forma gratuita y sin problemas de derechos de autor, los algoritmos carecían de los hallazgos de investigaciones más recientes. Es precisamente aquí donde reside la propiedad intelectual de autores fallecidos hace menos de 70 años y que, de hecho, están protegidos por derechos de autor”.

Para el citado Brandis, esta adquisición conspirativa y su integración en los algoritmos tiene consecuencias de gran alcance. Sitúa la magnitud de este desarrollo en un contexto histórico: «La inteligencia artificial desencadenará la mayor revolución de la historia de la humanidad desde la Revolución Industrial de los siglos XVIII y XIX».

La Legalidad del “escaneo disruptivo”. El “uso legítimo”

El proceso, eufemísticamente conocido en el mundo tecnológico como "escaneo disruptivo", sigue una estrategia legal implacable. Los libros se adquieren legalmente, se desmontan mecánicamente, se destruyen sus cubiertas y las páginas sueltas se escanean repetidamente con escáneres de alto rendimiento. Esta destrucción física es la base de un plan pérfido: las corporaciones invocan el principio estadounidense de "uso legítimo", que permite el uso de obras protegidas por derechos de autor para investigación o educación bajo ciertas condiciones. Dado que el libro se destruye después del escaneo, no queda ninguna copia digital pirateada sin licencia en un servidor; las corporaciones esperan así eliminar cualquier motivo para demandas por infracción de derechos de autor.

En Europa, y en particular en Alemania, este criterio jurídico norteamericano no es de aplicación. Según la legislación alemana, no se protege el papel en sí, sino la propiedad intelectual: las ideas, la metodología y el estilo del autor. Thomas Koch, portavoz de la Asociación Alemana de Editores y Libreros, lo ha explicado al Frankfurter Rundschau: «Según la ley alemana, escanear libros, sea cual sea su propósito, está prohibido. Incluso una copia de seguridad solo se puede realizar bajo estrictas condiciones; el libro tendría que estar agotado». Esta práctica constituye una infracción grave y, según el artículo 106 de la Ley de Derechos de Autor alemana, un claro delito penal castigado con multa o prisión. Algunas editoriales ya están tomando medidas: Penguin Random House ha demandado a OpenAI en Alemania por infracción de derechos de autor relacionada con el libro infantil "El pequeño dragón coco".

Las negativas consecuencias de este proceso

Transcribimos lo fundamental de las conclusiones del FR

Las consecuencias a largo plazo para nuestro panorama cultural son fatales y revelan un patrón de explotación profundamente desigual:

• La privatización del conocimiento: Si se compra y destruye sistemáticamente la tirada restante de un libro de texto agotado en todo el mundo, los soportes físicos de la información desaparecen del ciclo cultural. El conocimiento se centraliza en los sistemas comerciales de una sola empresa. Quien desee acceder a esta información tendrá que superar las barreras de pago de las grandes tecnológicas.

• La impotencia de las pruebas: Si bien la Asociación Alemana de Editores y Libreros habla de infracciones masivas de derechos de autor, en la práctica, los procesos judiciales suelen fracasar. Los requisitos de transparencia son completamente inexistentes. Dado que las empresas no están obligadas a revelar la información de entrada de la IA, el robo de propiedad intelectual resulta prácticamente imposible de probar.

• El estancamiento del panorama cultural: Mientras se destruye el conocimiento genuino, adquirido con tanto esfuerzo, estos mismos sistemas de IA inundan simultáneamente el mercado con productos de consumo masivo de baja calidad, disponibles con solo pulsar un botón. Estos títulos aparecen en los resultados de búsqueda junto a publicaciones originales de editoriales consolidadas. Al carecer de rigor y profundidad editorial, abruman a los lectores y dificultan la orientación más que nunca.

La bancarrota de la humanidad. Reacción frente a ella.

Para Brandis, esta explotación va mucho más allá de la ruina económica de una industria. Considera que la entrega incondicional de nuestro conocimiento, acumulado durante milenios, a algoritmos comerciales es una crisis fundamental.

"Esta es, en esencia, la verdadera bancarrota de la humanidad, de la humanidad misma. Porque está entregando todo lo que ha aprendido durante milenios a la máquina que ella misma ha construido. [...] Ya no podrá ser detenida, y menos aún por el hombre, que se ve cada vez más reducido a una figura marginal e imperfecta."

Un escenario distópico contra el que los políticos de Berlín y Bruselas apenas han establecido medidas efectivas. La Asociación Alemana de Editores y Libreros sostiene que los tribunales por sí solos no pueden resolver el problema: se necesita urgentemente un marco legal sólido, licencias obligatorias y normas estrictas de transparencia.

Quizás, concluye Brandis con un atisbo de optimismo, esta brutal devastación del mercado de masas también dé lugar a un movimiento contrario. Cuando los productos fabricados en serie e intercambiables desaparezcan en las entrañas de las máquinas, tal vez se reavive el valor de la pieza analógica única. Al fin y al cabo, el anticuario humano sigue siendo necesario, alguien con conocimientos, experiencia y buen gusto para distinguir el original de la falsificación o la reimpresión. Sería la esperanza de un nuevo renacimiento de la humanidad, en medio de un mundo de unos y ceros sin alma.