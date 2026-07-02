El fundador de la Revista Mongolia explica la diferencia entre "facha" y "fascista"

El coeditor y fundador de la Revista Mongolia, Darío Adanti, ha sido entrevistado este miércoles por Xabier Fortes en el programa La Noche en 24 Horas para promocionar su nuevo libro, Manual Antifascista.

Durante la conversación, el historietista e ilustrador argentino ha hablado sobre la diferencia que él ve que existe entre los términos "facha" y "fascista", ya que muchas veces se confunden y se utilizan indiscriminadamente. "Una cosa es facha y otra cosa es fascista", ha afirmado.

Primero ha comenzado describiendo lo que significa facha: "Es ser de liberal hacia la derecha, pero no incluye al liberal de verdad. Lo que pasa es que tenemos mucho conservador que se dice liberal y en realidad es neoliberal en lo económico y profundamente reaccionario en las demás libertades individuales, eso es facha".

En contraposición con esta posición está el término fascista. "Es el canónico y la mayor minoría", ha afirmado.

Adanti ha explicado la razón por la que hace esta matización entre ambos conceptos: "Digo esto porque en la guerra cultural, que en realidad la derecha está muy habituada a esta guerra cultural, todos somos rojos, todos somos comunistas, y da igual si tú eres liberal progresista, comunista, trotskista... todos somos iguales, todos somos rojos".

Por ello, ha afirmado que "hay que entrar en ese discurso y decir que son todos fachas los que están a la derecha del liberalismo" para que luego "ya podemos decir que habrá unos más fascistas que otros, pero todo ese abanico reaccionario está creciendo".

Finalmente, Adanti ha terminado por dar la razón por la que este movimiento está creciendo: "Entre otras cosas porque partidos constitucionales como el PP están abriendo la puerta a ese discurso reaccionario que antes les avergonzaba, aunque venían de ese pasado, pero que ahora ven que si no le abren la puerta, electoralmente pierden los votos hacia su derecha".