Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El fundador de la Revista Mongolia explica la diferencia entre "facha" y "fascista"
Virales
Virales

El fundador de la Revista Mongolia explica la diferencia entre "facha" y "fascista"

"Una cosa es facha y otra cosa es fascista", ha afirmado Darío Adanti.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MADRID, SPAIN - 2018/10/06: Protesters are seen holding Falangist flags during a demonstration in Madrid against the Spanish government of Pedro Sanchez, for the unity of the country and against the inheritance tax. The demonstration started at the Plaza de Colón to the Congress of Deputies. (Photo by Lito Lizana/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Manifestantes portan banderas franquistas durante una manifestación en Madrid contra el gobierno de Pedro SánchezSOPA Images

El coeditor y fundador de la Revista Mongolia, Darío Adanti, ha sido entrevistado este miércoles por Xabier Fortes en el programa La Noche en 24 Horas para promocionar su nuevo libro, Manual Antifascista.

Durante la conversación, el historietista e ilustrador argentino ha hablado sobre la diferencia que él ve que existe entre los términos "facha" y "fascista", ya que muchas veces se confunden y se utilizan indiscriminadamente. "Una cosa es facha y otra cosa es fascista", ha afirmado.

Primero ha comenzado describiendo lo que significa facha: "Es ser de liberal hacia la derecha, pero no incluye al liberal de verdad. Lo que pasa es que tenemos mucho conservador que se dice liberal y en realidad es neoliberal en lo económico y profundamente reaccionario en las demás libertades individuales, eso es facha". 

En contraposición con esta posición está el término fascista. "Es el canónico y la mayor minoría", ha afirmado.

Adanti ha explicado la razón por la que hace esta matización entre ambos conceptos: "Digo esto porque en la guerra cultural, que en realidad la derecha está muy habituada a esta guerra cultural, todos somos rojos, todos somos comunistas, y da igual si tú eres liberal progresista, comunista, trotskista... todos somos iguales, todos somos rojos".

Por ello, ha afirmado que "hay que entrar en ese discurso y decir que son todos fachas los que están a la derecha del liberalismo" para que luego "ya podemos decir que habrá unos más fascistas que otros, pero todo ese abanico reaccionario está creciendo". 

Finalmente, Adanti ha terminado por dar la razón por la que este movimiento está creciendo: "Entre otras cosas porque partidos constitucionales como el PP están abriendo la puerta a ese discurso reaccionario que antes les avergonzaba, aunque venían de ese pasado, pero que ahora ven que si no le abren la puerta, electoralmente pierden los votos hacia su derecha".

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Redactor de Virales. Graduado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización por la UNIR. Realizó las prácticas en el Heraldo de Aragón y la Cadena SER y desde 2019 lleva en El HuffPost, donde escribe sobre temas deportivos y cuenta historias nacidas en redes sociales o en la televisión.

el huffpost para mivet

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos