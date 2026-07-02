La Eurocámara estudia quitar el estatus y el dinero a los ultras de Europa de las Naciones Soberanas 

Vista del salón de plenos del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), el 16 de junio de 2026, mientras interviene el presidente de Montenegro, Jakov Milatovic, como invitado.

El Parlamento Europeo (PE) se prepara para votar la próxima semana el inicio de una investigación formal sobre la alianza política paneuropea de extrema derecha Europa de las Naciones Soberanas (ESN, por sus siglas en inglés), de la que forma parte el partido Alternativa para Alemania (AfD), que ahora mismo lidera las encuestas de intención de voto en su país. El proceso podría despojar al grupo de su estatus oficial de partido europeo y retirarle, además, el acceso a millonarios fondos de la Unión Europea (UE). Doloroso en lo simbólico y en lo material.

El debate llega tras conocerse un extenso informe, de casi 300 páginas, elaborado por la Autoridad para los Partidos Políticos Europeos y las Fundaciones Políticas Europeas (APPF), el organismo de control de la UE. Dicho informe, remitido originalmente en mayo, recopila sentencias judiciales, publicaciones en redes sociales y declaraciones públicas que arrojan dudas sobre si la alianza cumple con los valores fundamentales del bloque, los fundacionales, con los que se comprometieron los Veintisiete socios y sus correspondientes formaciones.

Entre las pruebas presentadas por el supervisor europeo se citan discursos de retórica discriminatoria contra minorías (los musulmanes son una diana predilecta), comentarios antisemitas, anti-gitanos y contra el colectivo LGTBI, además de una polémica cooperación del partido búlgaro Vazrazhdane (adherido a ESN) con la Rusia de Vladimir Putin, que lleva más de cuatro años invadiendo Ucrania, un aspirante a formar parte del club comunitario. Según la APPF, estos comportamientos "podrían socavar los principios democráticos y el Estado de derecho".

Un paso administrativo, no una prohibición

Fuentes comunitarias insisten en aclarar a medios como Euractiv y Euronews que la Eurocámara no tiene la potestad legal para prohibir un partido político, algo que queda bajo la jurisdicción de las leyes nacionales de cada Estado miembro. Es una confusión que está teniendo un notable recorrido en redes sociales, sobre todo en críticos con la medida, alimentando la desinformación y los bots.

No obstante, si se demuestra un "incumplimiento manifiesto y grave" de los valores de la UE, la alianza perdería el reconocimiento institucional a nivel comunitario.

"La exclusión del registro no equivale a una prohibición", insiste la APPF en un comunicado. "Un partido político europeo podría seguir operando bajo su legislación nacional, pero perdería por completo el acceso a la financiación de la UE", detalla.

Para que el Parlamento Europeo solicite formalmente la apertura de este procedimiento de verificación, se requiere el respaldo de al menos 180 eurodiputados. Funcionarios de la institución confirmaron a POLITICO que esa cifra ha sido "ampliamente superada", lo que traslada la decisión final al pleno de la próxima semana en Estrasburgo, al martes. Entonces, bastará una mayoría simple para reactivar el caso.

Un delegado asiste al congreso del partido ultra AfD (Alternativa para Alemania) en Sajonia-Anhalt, el 11 de abril de 2026, en Magdeburgo. Jens SCHLUETER / Getty Images

Presión política sobre los conservadores

La iniciativa ha sido impulsada de forma mayoritaria por las formaciones de izquierda de la Eurocámara, pero ha sumado apoyos clave de las filas del centroderecha. El Grupo del Partido Popular Europeo (PPE), la fuerza mayoritaria en el hemiciclo y en la que se incluye al PP español, ha sugerido que votará a favor de iniciar la investigación, a pesar de haber colaborado recientemente con ESN en legislaciones clave en materia migratoria, generando una enorme polémica.

Portavoces de los populares europeos señalaron que la votación debe interpretarse como "una decisión procedimental basada en las normas" y no como un veredicto político anticipado sobre la culpabilidad del grupo de extrema derecha.

La presión en Bruselas y Estrasburgo coincide, además, con un momento especialmente tenso para el buque insignia del grupo, la AfD germana, que en las últimas semanas no deja de acumular reveses. El último, de hace dos días, cuando se conoció un informe jurídico presentado por el Ministerio del Interior y el BfV (la Oficina Federal para la Protección de la Constitución), que alerta severamente sobre el creciente peligro que representa la ultraderecha para la democracia del país. A 2015, se estima que alrededor de 28.000 de los 70.000 miembros de la AfD poseen potencial para el extremismo de extrema derecha. La cifra representa un alarmante aumento del 40% en comparación con los 20.000 miembros identificados el año anterior.

La alianza ESN fue constituida formalmente tras las elecciones al Parlamento Europeo del año 2024, bajo el impulso de la AfD, precisamente. Los demás grupos de ultraderecha, que son Patriotas por Europa (donde se inserta el español Vox) y Conservadores y Reformistas Europeos, no lo quisieron en su bloque porque sabían que supondría un lastre para sus intereses, en esta corriente actual de edulcorar cierta extrema derecha y de presentar a unos ultras como mejores frente a peores, a los que se les puede llamar a la puerta para negociar mayorías y los que mejor no porque dejan estigma.

En la actualidad, el ESN agrupa a nueve formaciones de corte ultranacionalista, entre las que figuran el partido francés ¡Reconquista!, el polaco Nueva Esperanza, el húngaro Movimiento Nuestra Patria y el Foro para la Democracia de los Países Bajos.