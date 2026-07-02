Niño Becerra deja caer la pregunta clave sobre una posible jubilación a los 70 años 

El economista Santiago Niño Becerra ha hablado en su intervención en La Ventana de la Cadena SER sobre cómo será el futuro de las pensiones en España (y en Europa) y ha dejado una pregunta que es clave de todo lo que ha argumentado.

El experto ha comenzado diciendo que se trata de un tema "muy político" y ha justificado diciendo que "la idea es que en el año 2092, y no nos asustemos por el año porque puede ser el 2092 o el 2062, la edad de jubilación obligatoria para que nadie pueda jubilarse antes, a no ser que sea bajo su propio riesgo, sean los 70 años".

Carles Francino, el presentador del espacio radiofónico, ha explicado que "eso tiene que ver con el envejecimiento progresivo". Así lo ha detallado: "Cada vez vivimos más años y cada vez intentaremos vivir mejor, que esa es otra. Eso supone un reto en términos de gasto público económico que ahora mismo está el debate de si las pensiones son sostenibles o no".

Niño Becerra ha comentado que al final es eso y ha resumido que "en distintos países, entre ellos España, se está hablando y se está tratando y discutiendo de introducir un ahorro voluntario al margen de las cotizaciones".

Además, el propio economista ha resumido que en Alemania también pasa esto y lo ha calificado como "el modelo sueco". Ahí ha sido cuando el economista ha planteado una pregunta clave.

"Esto de alguna forma lo que nos viene a decir es esto, pero claro, esto me lleva a formular una pregunta. Esta es que si en Alemania se supone que los gobernantes son lógicos y quieren fijar por ley la jubilación a los 70 años, ¿se supone que la mayoría de la población va a estar con una salud correcta para alcanzar los 70 años?", ha dejado caer el experto.