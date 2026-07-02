Hacienda, favorable a personarse en la investigación por las joyas de Zapatero

La Agencia Tributaria ha dado traslado a la Abogacía del Estado de su criterio favorable a personarse en la pieza separada del caso Plus Ultra en la que se investigan las joyas halladas en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y valoradas en 1,3 millones de euros.

De este modo, la Abogacía del Estado procederá en algún momento a personarse en esta investigación en respuesta al ofrecimiento que en ese sentido le hizo hace unos días a Hacienda el juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, han informado a EFE fuentes del Ejecutivo.

En un auto, el juez de la Audiencia Nacional realizó el ofrecimiento de acciones a la Agencia Tributaria como "potencial perjudicada" por los hechos investigados relativos a un posible delito contra la Hacienda Pública y delito de contrabando.

La naturaleza de los hechos investigados, exponía el juez, "revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal cuya gestión corresponde a la AEAT", lo que la legitima, a su juicio, para "ejercitar las acciones penales y civiles que resulten procedentes".

Cuando Zapatero declaró ante el juez el pasado 17 de junio declinó dar explicaciones sobre las casi 80 joyas que la Policía Nacional encontró en una caja fuerte en un registro en su oficina, en la madrileña calle de Ferraz, un asunto sobre el que dijo que hablaría en una semana o diez días, si bien aún no se ha producido ningún movimiento por su parte.