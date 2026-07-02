España gana 128.500 empleos en junio y eleva el récord de afiliación hasta los 22,47 millones

Trabajador de la fábrica de coches de Opel en Zaragoza, en una imagen de archivo.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 28.739 personas en junio en relación con el mes anterior (-1,2%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo por la llegada de la temporada estival en el turismo y la hostelería, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras la caída de junio, el número total de desempleados se situó en 2.291.982 personas, bajando de la cota de los 2,3 millones de parados por primera vez desde enero de 2008, ha subrayado el ministerio que comanda Yolanda Díaz.

Pese a ello, el descenso del desempleo registrado el mes pasado es el peor dato para un mes de junio desde 2020, cuando el desempleo subió en 5.107 personas en plena crisis del Covid. Excluyendo ese año y la subida en más de 36.800 parados de junio de 2008, cuando España estaba inmersa en la crisis financiera, el de junio de este año ha sido el menor descenso del desempleo en este mes desde 2007, cuando disminuyó en 7.362 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha bajado en junio en 29 ocasiones y ha subido en dos (en 2020, con el Covid, y en 2008, con la crisis financiera). El mayor descenso fue el de junio de 2021, cuando disminuyó en 166.911 parados. En junio del año pasado bajó en 48.920 personas.

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó ligeramente en junio. Lo hizo en 185 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 113.981 personas, lo que supone un 4,7% menos, con un retroceso del paro femenino de 72.575 mujeres (-5%) y una caída del desempleo masculino de 41.406 varones (-4,4%).

Los servicios impulsan la bajada

Por sectores, el paro registrado descendió, sobre todo, en los servicios, con 28.498 desempleados menos (-1,7%), seguido de la industria (-2.829 desempleados, -1,6%); la construcción, que restó 1.326 parados (-0,8%), y la agricultura, donde bajó en 384 personas (-0,5%).

Por su parte, el desempleo aumentó en 4.298 personas (+1,9%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral.

El paro retrocedió en junio en ambos sexos, aunque el descenso fue mayor en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino bajó en 15.801 mujeres en comparación con mayo (-1,1%), mientras que el masculino se redujo en 12.938 desempleados (-1,4%).

Así, al finalizar el sexto mes de 2026, el número total de varones en paro se situó en 903.673 desempleados, mientras que el de mujeres totalizó 1.388.309 desempleadas, bajando de la cota de 1,4 millones por primera vez desde agosto de 2008.

Un camarero atiende una terraza en un restaurante de Palma, en una imagen de archivo. Clara Margais / picture alliance via Getty Images

El juvenil, en mínimos históricos

Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años bajó en 23.584 desempleados en junio (-1,1%), mientras que el de los jóvenes menores de 25 años disminuyó en 5.155 personas (-3,1%).

De este modo, el número total de parados menores de 25 marcó un nuevo mínimo histórico de 159.800 parados.

El paro registrado disminuyó en junio en 11 comunidades autónomas en relación al mes anterior, especialmente en Andalucía (-11.597 desempleados), Galicia (-3.587 parados) y Castilla y León (-2.895 personas).

Por contra, subió en seis regiones, encabezadas por Murcia (+739 desempleados), País Vasco (+479) y Baleares (+100).

En cuanto a las provincias, el desempleo registrado bajó en 42, principalmente en Cádiz (-3.933 desempleados), Málaga (-3.123) y Madrid (-2.733), y subió en diez, sobre todo en Murcia (+739 desempleados), Guipúzcoa (+391 desempleados) y Lleida (+255).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 4.208 desempleados respecto al mes anterior (+1,2%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 342.086 desempleados, lo que supone 10.068 parados más que hace un año (+3%).

Un 41,4% de fijos...

En junio de este año se registraron 1.649.394 contratos, un 10,2% más que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 683.861 fueron contratos indefinidos, un 16,3% más que en junio de 2025.

En total, el 41,4% de todos los contratos realizados en junio fueron indefinidos, porcentaje casi 2,2 puntos superior al del mismo mes del año pasado y algo inferior al registrado en mayo de este año (43,2%).

Dentro de los indefinidos, en junio se realizaron 266.028 contratos a tiempo completo, un 19,5% más que igual mes del año anterior; 155.889 a tiempo parcial (+22,1%) y 258.899 fijos discontinuos (+10,2%).

De todos los contratos suscritos en junio, 965.578 fueron contratos temporales, un 6,2% más que igual mes de 2025. En total, estos contratos representaron el 58,5% del total de la contratación efectuada en el sexto mes del ejercicio 2026.

En los seis primeros meses del año se han efectuado más de 7,8 millones de contratos, cifra un 5,1% superior a la del mismo periodo de 2025, de los que 3,35 millones han sido contratos fijos (+6,6%) y 4,41 millones, temporales (+2,7%).

... y la tasa de cobertura, en el 78%

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó el pasado mes de mayo (último dato disponible) la cifra de 1.934,6 millones de euros, un 3,3% más que igual mes de 2025.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.171,8 euros en el quinto mes del año, un 3,3% más que en mayo del año pasado.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de mayo fue de 1.027,4 euros, lo que supone un aumento de 22,9 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2,3%).

El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó en 1.686.936 personas, cifra muy similar a la del mismo mes de 2025.

La tasa de cobertura frente al desempleo, que un año antes estaba situada en el 73,55%, se situó en mayo de 2026 en el 77,99%, la más elevada en un mes de mayo desde el año 2010.

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que el Ministerio ha publicado este jueves las cifras de desempleo de junio y la estadística de prestaciones de mayo.