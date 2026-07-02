El motivo por el que Giorgia Meloni habla un español perfecto (y nada tiene que ver con la política)

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, atiende a los medios durante la reunión del Grupo de los Cinco Europeos (E5) más la OTAN, el 24 de junio de 2026 en Berlín (Alemania).

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha confesado que de joven aspiraba a ser intérprete de idiomas y ha asegurado que tuvo que aprender el español cuando iba a visitar a su padre a las islas Canarias. Por pura supervivencia, nada que ver con cuestiones políticas.

"Yo siempre he sido una apasionada de las lenguas extranjeras y, de hecho, quise ser intérprete. Aunque buena parte de los idiomas que conozco es fruto de mis pasiones personales", ha reconocido la mandataria durante la presentación de un programa de becas.

Meloni aseguró que, más allá de sus estudios, aprendió inglés porque era "fan" de Michael Jackson y para entender sus letras. Al francés llegó por su interés hacia los poetas decadentes.

Pero también confesó que habla español ya que cuando era niña pasaba algunos días con su padre en Canarias, adonde se había mudado tras abandonar a su familia en Roma. En su autobiografía Io sono Giorgia (2021) explica que solía visitarle con su hermana un par de semanas al año hasta que renegó de ellas cuando solo tenía 11 años.

"Hablo español porque cuando era pequeña mi padre vivía en las Canarias. Yo quería salir adelante pero si no lo aprendía no podía compartir nada con nadie", rememoró la mandataria. "Me apasionan los idiomas y esta pasión me ha enseñado algo fundamental: solo se aprende un idioma de verdad cuando se experimenta y se intenta comprender el significado profundo de las palabras", añadió.

"Yo quería salir adelante pero si no lo aprendía no podía compartir nada con nadie"

La infancia de la líder ultraderechista fue complicada precisamente por la ausencia de su padre, Francesco, un asesor fiscal de izquierdas. Su madre, Anna, era una escritora (y mil cosas más) de derechas. El progenitor abandonó a su esposa y a sus dos hijas, Giorgia y su hermana mayor, Arianna, cuando la hoy mandataria tenía poco más de un año.

Se fue a las Islas Canarias, donde mantuvo un contacto escaso con si familia, donde se incluyen las visitas que rememoró ayer la romana, y donde, con los años, fue condenado por tráfico de drogas a nueve años de pena, que pasó en una prisión española.

Proyecto europeo

Meloni intervino en la presentación del programa Estudiantes italianos en Europa, dotado de 420 millones de euros con fondos europeos que irán a becas para que los jóvenes del país puedan pasar un periodo de aprendizaje en otros países del continente.

Durante su discurso, la mandataria ultraderechista animó a los estudiantes a aprender idiomas por su utilidad en "un mundo cada vez más interconectado" y recomendó la experiencia de pasar un tiempo en el extranjero porque, dijo, las lenguas "se aprenden si se viven".