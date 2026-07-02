Gabriel Rufián vaticina el futuro de la izquierda si no hay acuerdo para las elecciones generales: "Solo hay una cosa clara"

El movimiento Sumar, que nació bajo el ala de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, atraviesa momentos muy complicados. Lara Hernández, actual líder, dimitió de sus cargos tras archivarse el expediente por acoso laboral contra ella.

El futuro de la formación es ahora una incógnita, pero sí hay algo seguro es que ha perdido la fuerza con la que vio la luz. Su objetivo primordial era crear un espacio amplio de izquierda, pero ese fin se ha ido diluyendo.

Sobre ello ha hablado el portavoz de ERC en el Congreso Gabriel Rufián, quien desde hace meses parece postularse para liderar una gran coalición de partidos capaz de aunar todas las sensibilidades y ser la alternativa al PSOE en el espacio de la izquierda.

"Se opine lo que se opine de Sumar (y de la innegable operación mediática que hubo detrás) solo hay una cosa clara. O somos capaces de crear otro espacio votable en su lugar o la izquierda se va al carajo para años", ha dicho Rufián en X.

Según el político catalán, ese espacio debe estar liderado por las izquierdas soberanistas y debe tener "un programa común basado en tres ejes: vivienda, condiciones de vida y derecho a la autodeterminación".

Al hilo de esto, Rufián ha lanzado un aviso a todas las formaciones de izquierdas, entre las que se incluye ERC, partido político por el que es diputado en el Congreso: "Quien crea que su bandera (y su buen resultado electoral particular) le va a proteger o es un inconsciente o es un negligente".

"El no por el no es absurdo e infantil"

En otro mensaje enlazado con el primero, Rufián desgrana cómo deben organizarse los partidos de izquierda para crear "confluencias de colaboración mutua provincia a provincia". Para el portavoz de ERC, deberá hacerse "con generosidad y con la calculadora en la mano", y para donde no se alcancen acuerdos, reclama primarias.

"Esto es una protesta y evidentemente como tal se puede criticar y enmendar. Pero la ridiculización y el no por el no es absurdo e infantil", opina el catalán, que a su vez pone el foco en el panorama mediático.

"Espacios, medios, programas, tertulias y periodistas que serán literalmente cerrados y cancelados por un gobierno de PP y VOX", expone Rufián, quien se pregunta: "¿Si una propuesta es imposible para los partidos pero evidente para la gente…quién se equivoca?".