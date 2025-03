Leiva, preocupado por "el auge de la ultraderecha", va más allá al hablar de política y también la define así

Apenas quedan 25 días para la publicación del próximo disco de Leiva. O así lo señala la cuenta atrás que hay disponible en su perfil de Spotify, en el enlace directo a su nuevo proyecto. Por el momento, uno de sus adelantos, junto a Robe Iniesta, ya ha ido enganchando al público.

Sobre esta colaboración y otros muchos temas ha conversado con El País. En la entrevista, el músico ha hablado de su ansiedad, a la que él denomina "un bicho", de sus inseguridades e, incluso, de política.

En este sentido, el artista se ha reconocido como un ciudadano cuya mayor preocupación es "el auge de la ultraderecha en todas partes", ha apuntado al rotativo. Sin embargo, no encuentra motivo para habar acerca de este tipo de temáticas en su música.

"Nadie puede decir a nadie qué tiene que hacer con el altavoz artístico", ha asegurado el cantante. En su caso, considera que cada cual ha de emplear su altavoz "para hacer lo que le dé la puta gana". "Los héroes que utilizan su altavoz para concienciar tienen toda mi admiración", ha proseguido, antes de subrayar que él ha carecido de "esa pulsión o ese talento".

"Tampoco he venido a educar a nadie", ha sentenciado. Pero tampoco descarta que llegue el momento de empezar a escribir y componer sobre ello. "Si un día se me inflan los cojones y necesito escupir fuego con la política, lo haré, pero que nadie me obligue o me diga lo que tengo que hacer", ha concluido.

Y ha añadido: "La política también es limpiar tu calle, preservar tu vecindario e ir a votar, no sólo las canciones".