Guanipa, destacado opositor venezolano, "secuestrado" por hombres armados tras ser liberado

El opositor Juan Pablo Guanipa sostiene una bandera de Venezuela en una manifestación este domingo, en Caracas (Venezuela), tras su liberación.

Varios de los principales aliados de la líder opositora María Corina Machado salieron este domingo de prisión y encabezaron caravanas de motocicletas y automóviles en las calles de Caracas. Pedían, eufóricos, la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos, justo cuando se cumple un mes del anuncio de liberaciones del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Los opositores salieron, además, en medio del proceso de consultas que realiza el Parlamento con sectores de la sociedad civil para aprobar esta semana una ley de amnistía que fue propuesta por la mandataria encargada.

Al menos 35 personas fueron excarceladas en las últimas horas, según verificó la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos. Entre ellos estaba el opositor Juan Pablo Guanipa, uno de los más cercanos a Machado y de los mayores críticos del chavismo. Y justo él se ha convertido en protagonista de estas horas de emociones porque, según sus partidarios, tras pasear feliz por la capital venezolana, fue "secuestrado" por hombres armados.

Durante horas, no se ha sabido ni dónde ni cómo estaba, hasta que a las 10 y media de la mañana (hora española) se ha sabido que la Fiscalía de Venezuela ha revocado su excarcelación. Guanipa, ahora, será transferido a un régimen de "detención domiciliaria".

La Fiscalía aseguró que solicitó ante un tribunal revocar "la medida cautelar (excarcelación) acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa" por, supuestamente, "haberse verificado el incumplimiento de las condiciones" impuestas por las autoridades judiciales. En un comunicado, el Ministerio Público venezolano advirtió que "las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas" y subrayó que ha solicitado que Guanipa pase "a un régimen de detención domiciliaria".

"Exigimos su liberación inmediata"

La líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, Machado, había denunciado en la medianoche del lunes que "hombres fuertemente armados" se había llevado a Guanipa, quien había salido de prisión horas antes, tras permanecer detenido desde mayo de 2025.

"Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata", manifestó Machado en su cuenta de X.

Por su parte, el hijo del opositor, Ramón Guanipa, había indicado que un grupo de "aproximadamente 10 personas no identificadas" interceptó y "secuestró" a su padre.

La Alianza Bravo Pueblo (ABP), del opositor venezolano Antonio Ledezma, también ha hablado de secuestro. La ABP difundió un comunicado en redes sociales con el título "La amnistía muere antes de nacer: el caos de una tiranía en agonía", dirigido a Venezuela y la comunidad internacional, en el que dice, por ejemplo: "Hoy Venezuela asiste a una nueva escena del horror, pero también de la verdad desnuda. La pretendida amnistía, ese barniz de falso diálogo, ha muerto antes de nacer. No podía ser de otra forma, pues la naturaleza de esta dictadura interina es intrínsecamente represora, intolerante y sanguinaria", según este movimiento político opositor.

Guanipa había sido excarcelado en la tarde del domingo junto a otro grupo de opositores cercanos a Machado. Tras esto, el opositor encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos y pedir su liberación.