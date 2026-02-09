Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Elon Musk tiene un mensaje para Pedro Sánchez después de las elecciones en Aragón
Elon Musk tiene un mensaje para Pedro Sánchez después de las elecciones en Aragón

El multimillonario hace un retuit de una publicación en la que se habla de la derrota de Pilar Alegría en los comicios de este domingo. 

Elon Musk sigue haciendo 'campaña' contra Pedro Sánchez en redes sociales. El ultramegasúper millonario ha aprovechado el bajón del PSOE en las elecciones de Aragón de este domingo para retuitear un tuit en su cuenta oficial de X en el que otro usuario tilda de "corrupto" a su gobierno y se jacta de su derrota electoral.

"Por eso el corrupto gobierno español se apresura de repente en inundar su país con 500.000 inmigrantes y a criminalizar cualquier discurso que los critique. Su partido está perdiendo elecciones y está siendo rechazado por sus propios votantes, así que están importando inmigrantes para que les sigan votando", escribía Mike Benz, un exfuncionario del Departamento de Estado que trabajó en ciberseguridad durante el primer mandato de Trump. Después de dejar el gobierno, fundó la Foundation for Freedom Online, una organización centrada en oponerse a lo que él describe como el "complejo industrial de la censura" y la extralimitación del gobierno en la regulación de internet. 

Benz se hacía eso a su vez de un artículo en Bloomber firmado por el periodista español Daniel Basteiro y que recogía la caído del PSOE en Aragón hasta los 18 escaños. Es su mínimo histórico en esta CC.AA. junto con los resultados de 2015. 

Este retuit es el tercer ataque de Elon Musk contra Sánchez en menos de dos semanas. El 30 de enero, Musk se sorprendía por la decisión del gobierno español de regularizar a más de 500.000 migrantes. "Wow", señalaba. Días después, al conocer que Sánchez también quería prohibir a los menores de 16 años el acceso a las redes sociales (incluyendo X, propiedad de Musk), el magnate le llamó "dirty" y "traidor" a los españoles.

"Dirty Sánchez" es un insulto peor de lo que parece ya que, en inglés, se usa como un término más despectivo que "sucio". hace referencia a una práctica sexual escatológica —es decir, de carácter coprófilo— que consiste en hacer un bigote a otra persona con heces después de haber mantenido sexo anal.

Ante la primera crítica, la que versaba sobre el plan de regularizar a la población migrante que actualmente no cuenta con papeles, Sánchez respondió a Musk: "Marte puede esperar; la humanidad, no". 

