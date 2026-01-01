Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lola Índigo lo vuelve a hacer con su preciosa actuación desde la Alhambra en la Nochevieja de TVE
La artista ha interpretado 'Verde', un homenaje a Lorca.

Uxía Prieto
Lola Índigo interpretando 'Verde'
Lola Índigo interpretando 'Verde'YOUTUBE

La música ha sido la gran protagonista en Televisión Española para decir adiós a 2025. Desde la nueva canción de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero, hasta la criticada actuación de Shakira, pasando por la impresionante interpretación de Aralar de Amaia desde el Monasterio de Iratxe

En La casa de la música también estuvo Lola Índigo, que apareció en pantalla desde una localización difícil de superar: el palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada. La artista interpretó una de sus canciones más aplaudidas, Verde, en la que hace un homenaje al poema Federico García Lorca. 

Una actuación nocturna "concebida como un diálogo entre tradición y contemporaneidad" en la que la cantante moderniza los versos del celebrado poeta. Para su interpretación, Lola Índigo ha estado acompañada de un grupo flamenco de catorce músicos con coros, percusión y guitarra. 

Tras terminar su actuación, las redes se han llenado de halagos hacia la artista, aplaudiendo su actuación y valorando especialmente que haya recuperado la figura de Lorca en un momento tan especial como la Nochevieja. 

El homenaje en los Goya

No es la primera vez que Lola Índigo canta Verde en la programación de Televisión Española ya que en febrero de 2025 fue la canción que eligió durante el interludio musical de la gala de los Premios Goya que se celebró precisamente en Granada. 

En aquella ocasión, la artista la interpretó sobre el escenario del auditorio frente a un patio de butacas entregado y con una potente apuesta coreográfica para dotar de fuerza a la actuación. 

Lo cierto es que Lola Índigo ha tenido un 2025 para enmarcar, consagrándose con sus conciertos en estadios en Barcelona, Madrid y Sevilla. La cantante ha plasmado cómo fue el proceso de esos shows en un documental titulado La Bruja, La Niña y El Dragón que también se podrá ver en RTVE. 

El especial se emitirá en La 1 este viernes 2 de enero a las 23:00 horas, inmediatamente después del concierto de despedida de Sabina, del que también podrán disfrutar los espectadores. "Mi razón de ser artista era hacer este estadio", declara la artista en el adelanto que ha publicado y que avanza que los fans de la cantante podrán ver todos los entresijos de estos conciertos. 

