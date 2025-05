Los científicos tienen una nueva explicación a por qué el homo sapiens sobrevivió y apuntan a la protección solar 

Una nueva investigación sugiere que hace más de 40.000 años, nuestros antepasados lograron sobrevivir a una intensa exposición solar gracias al uso de pigmentos como el ocre, ropa a medida y el refugio estratégico en cuevas. Este ingenioso comportamiento podría haber sido clave para que Homo sapiens superara una extinción que, en cambio, acabó con los neandertales.

Todo ocurrió durante un fenómeno conocido como el evento de Laschamps, una inversión de los polos magnéticos de la Tierra que sucedió hace 41.000 años. Durante unos 300 años, el campo magnético terrestre, que normalmente actúa como escudo contra la radiación solar, se debilitó hasta el 10% de su capacidad actual, dejando al planeta expuesto a radiación cósmica y ultravioleta en niveles peligrosos.

Este fenómeno provocó que las partículas energéticas del sol llegaran fácilmente a la superficie terrestre. Según explican los autores del estudio, publicado en Science Advances, esto habría causado un aumento considerable del riesgo para cualquier ser vivo que no contara con protección contra el sol.

Tecnología ancestral contra el Sol

Para los científicos de la Universidad de Michigan, el Homo sapiens encontró soluciones creativas frente a esta amenaza. Por ejemplo, utilizó ropa a medida, elaborada con agujas y punzones. También se refugiaron en cuevas durante las horas más críticas del día. Sin embargo, el remedio más llamativo que usaron fue la aplicación de ocre en la piel, una sustancia con propiedades protectoras contra los rayos ultravioleta.

Este comportamiento adaptativo no era solo una cuestión de comodidad o estética, sino una estrategia de supervivencia. Mientras tanto, los neandertales, que no desarrollaron tecnologías comparables o no las emplearon con la misma eficacia y, por ello, se baraja la opción de que fueron mucho más vulnerables a la radiación extrema.

El primer protector solar de la historia

El uso del ocre rojo entre poblaciones humanas de hace 41.000 años ha sido ampliamente documentado. Pero esta nueva hipótesis le da un nuevo sentido ya que no solo se trataba de ritual o decoración, sino de un método funcional para proteger la piel expuesta. Aplicado en forma de pasta o polvo, habría actuado como una especie de protector solar prehistórico.

Durante el estudio, los investigadores observaron una correlación entre el aumento del uso de este pigmento y los periodos de mayor exposición solar durante el evento de Laschamps, así como con un mayor uso de refugios naturales como cuevas.