Los neurocientíficos coinciden: el reguetón es la música que más partes del cerebro activa por una razón muy concreta

Hay música para todos los estilos y gustos, pero hay un genero que lleva siendo tendencia desde hace décadas: el regueton, al que puedes amar u odiar. La profesora Manuela del Caño Espinel, en declaraciones recogidas por el diario AS, insiste en que "no es tan malo". En una charla para la Universidad de Burgos, la neurocientífica relata los muchos beneficios de escuchar la música latina.

"Puedes pensar que el ritmo no puede ser muy interesante para el cerebro. Ves la diferencia entre la partitura del reguetón y la partitura de una sonata de Bach, y uno tiende a pensar: 'No, lo de Bach tiene que ser buenísimo para el cerebro, es muy complejo...", introduce la experta. Lo interesante de este estilo, precisamente, es lo que provoca en el cerebro.

Para la investigación, los científicos escogieron a un grupo de personas selecta, "les pusimos dentro de una resonancia magnética con distintos tipos de música, y nos sorprendió que el reguetón es la música que más partes del cerebro activa", explica. "Sabemos que el cerebro ha evolucionado para predecir, porque así se puede preparar para lo que venga. Esto es lo que necesita precisamente el cerebro", continúa.

El reguetón y la música clásica

Del Caño compara en su intervención la música clásica con el música latina y el efecto que provocan en el cerebro: "El reguetón activa el cerebro más que la música clásica". "Mientras la música del reguetón se puede predecir, en la de Bach es imposible", explica la experta en sus declaraciones. "Cuando crees que estás en una tonalidad, se va a otra tonalidad, se va al menor, del menor al mayor, cambia totalmente el ritmo, y es imposible", algo que no ocurre con el otro genero. "Cuando el cerebro ve que no puede predecir lo que viene después, se desconecta", culmina.

La conferencia en la Universidad castellana se realizó durante la Semana de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y más allá de nombrar el efecto de la música latina en el cerebro, se habló de la importancia de la música en el ser humano y su bienestar mental.