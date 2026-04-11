Netanyahu carga contra España y un ex de Vox no duda ni un segundo en acordarse de Abascal

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha vuelto a cargar contra España este viernes por la postura contraria del presidente Gobierno español, Pedro Sánchez, a los bombardeos en Líbano en pleno alto el fuego en Irán y ha acusado al líder del Ejecutivo de librar una "guerra diplomática".

"El Estado de Israel no guardará silencio ante quienes nos atacan. España ha difamado a nuestros héroes, los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, los soldados del ejército más moral del mundo. Y por eso he ordenado expulsar a los representantes de España del centro de coordinación en Kiryat Gat, después de que España haya elegido una y otra vez posicionarse en contra de Israel", ha asegurado Netanyahu este viernes en un mensaje en redes.

El primer ministro israelí ha señalado que "quienes atacan al Estado de Israel en lugar de a regímenes terroristas no serán nuestros aliados en lo que respecta al futuro de la región". "No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía y hostilidad", ha añadido.

No ha sido el único miembro de su Gobierno. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, también ha recriminado que "el Gobierno de Sánchez tiene un sesgo antiisraelí tan flagrante que ha perdido cualquier capacidad para ser un actor útil en la aplicación del plan de paz del presidente (estadounidense, Donald) Trump y en el CMCC que operan en el marco del plan".

Aunque Sánchez no ha respondido de forma directa a las críticas de Netanyahu, el presidente español sí ha defendido la necesidad de que Europa debe ser firme con el derecho internacional.

"No podemos quedarnos solamente con el lamento, la frustración. Basta con mirar a Gaza para ver cuáles son las consecuencias de esta violación que se está haciendo del derecho internacional", ha justificado.

"Es inaceptable"

A las críticas del mandatario israelí, han reaccionado muchas personas. Pero una de ellas ha sorprendido bastante en redes sociales. Se trata de Juan García-Gallardo, exvicepresidente de la Junta de Castilla y León y exdiputado de Vox en el Parlamento autonómico.

Sus críticas contra el líder del partido, Santiago Abascal, no son nuevas, pero ha sorprendido ver el mensaje que le ha dedicado desde la red social X tras lo que ha pasado con Netanyahu.

"El silencio de Abascal ante los ataques de Netanyahu a España es inaceptable. Si no se ve capaz de estar a la altura del momento histórico, que deje paso", ha señalado, en un mensaje que supera los 8.000 me gusta y acumula cientos y cientos de comentarios.