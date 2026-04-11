Plácido, biólogo de 72 años, salvó la focha cornuda de la extinción en España en 1992: ahora su reserva necesita 120.000 euros al año para sobrevivir y nadie la ayuda

Plácido, de 72 años, ha ido desde los años noventa, poco a poco, creando un refugio único para las aves, que ha acabado siendo, en la actualidad, un centro de investigación de programas de reproducción, un espacio de educación ambiental, un centro de formación y prácticas para universitarios y una maqueta del Parque Nacional. Lo ha hecho junto a otra bióloga, Maribel Adrián, de 65 años, su esposa. Pero ahora, este santuario para aves, llamado La Cañada de los Pájaros, que fue la primera reserva concertada creada en España, afronta su cierre tras haber salvado varias especies de la extinción cerca de las puertas del Parque Nacional de Doñana, en Andalucía durante cuatro décadas, según ha publicado EL PAÍS.

"Aquí hay la misma diversidad que en Doñana, pero al alcance de la mano", afirma este biólogo sobre las especies que acogen y a los ecosistemas creados: laguna, marisma, bosque mediterráneo y de ribera. De hecho, Su singularidad llevó a crear en 1991 una figura normativa especial, la reserva natural concertada, una categoría considerada como un espacio de alto valor medioambiental de propiedad particular.

Así, la Cañada de los Pájaros fue la primera de España y a ella se unieron otra más en Sevilla (Dehesa de Abajo), Cádiz (Laguna de la Paja), Granada (Charca de Suárez) y Huelva (Puerto Moral). La mayoría son de propiedad municipal y solo la onubense aguantó unos años en manos de la Fundación Bios.

Este biólogo se fijó en una finca, que era un basurero, situada en la localidad de Puebla del Río, Sevilla, al lado de Doñana, le vio el potencial de la zona para recuperar el humedal que existió antes de convertirse un vertedero. Plácido compró la mitad del terreno (siete hectáreas) y comenzó con sus propios medios a recrear el paraíso.

Hace ya 38 años que cuando unos agentes de Medio Ambiente salvaron de una quema seis huevos de focha cornuda, un ave gruiforme que, en aquellos años, estaba en extinción en España, Plácido incubó eso huevos, sacó adelante varios pollos y se dedicó a cuidarlos durante cuatro años. En 1992, mientras la capital andaluza celebraba su Expo, Plácido Rodríguez demostraba que, casi sin medios, se podía salvar una especie: soltó 22 ejemplares.

La creación de la reserva concertada de La Cañada de los Pájaros incluía la colaboración de la Junta de Andalucía en investigación y recuperación de aves acuáticas amenazadas, actividades de educación ambiental y programas de reintroducción. Pero ese compromiso se fue apagando hasta quedar en casi nada.

Esta reserva ha sobrevivido hasta ahora gracias al patrimonio propio invertido, así como del tiempo y el esfuerzo de sus creadores y de algunos voluntarios. Sus únicas fuentes de ingresos son las visitas y el alquiler de su restaurante. Pero son insuficientes para afrontar gastos anuales que superan los 120.000 euros y que generan los tres trabajadores, la comida y la luz, entre otras partidas. Y es que este refugio no es un negocio, por lo que no es autosuficiente y para este lugar es vital para sobrevivir el contar con colaboraciones para que este refugio, que cuenta ya con 40 años y cuyo valor es incalculable.

Ahora se ha acabado la vinculación de estos espacios singulares con el Gobierno autonómico, ya que, el pasado 13 de marzo, la Junta de Andalucía ha modificado la norma que regala a estas reservas concertadas estableciendo que el establecimiento de las nuevas reservas naturales concertadas es competencia de los respectivos ayuntamientos.