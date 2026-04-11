El plan de Japón para construir un anillo solar alrededor de la Luna y dar energía limpia e inagotable a la Tierra

La idea parece de ciencia ficción, pero lleva más de una década sobre la mesa. La empresa japonesa Shimizu Corporation propuso construir un gigantesco cinturón de paneles solares alrededor del ecuador de la Luna capaz de generar energía limpia de forma continua. La Luna es ahora protagonista con la misión Artemis 2, pero los planes con nuestro satélite son ambiciosos no solo para EEUU.

El llamado 'Anillo Lunar' podría producir electricidad las 24 horas del día y enviarla a la Tierra sin interrupciones. Sobre el papel, sería una fuente prácticamente inagotable que eliminaría la dependencia de los combustibles fósiles.

El proyecto cobró fuerza tras el desastre del accidente nuclear de Fukushima, cuando Japón intensificó la búsqueda de alternativas energéticas. Sin embargo, más de diez años después, sigue siendo una propuesta sin financiación ni calendario.

Un cinturón solar de 11.000 kilómetros alrededor de la Luna



El plan consiste en instalar un cinturón de paneles solares de unos 11.000 kilómetros de longitud alrededor del ecuador lunar. La clave está en el entorno, ya que no hay atmósfera, y por tanto no hay nubes, ni ciclos de día-noche como en la Tierra.

Esto permite una generación constante de energía solar. Según la propia compañía, un sistema en el espacio puede producir hasta 20 veces más energía que uno equivalente en la Tierra. Además, en el ecuador lunar siempre hay una zona iluminada por el Sol, lo que garantiza un suministro continuo.

Cómo llegaría la energía desde la Luna hasta las casas



El sistema no solo plantea generar energía, sino transportarla a la Tierra, uno de los mayores retos tecnológicos. El proceso sería así:

Los paneles solares convierten la luz en electricidad. La energía se transporta por cables hasta estaciones en la cara visible de la Luna. Allí se transforma en microondas o láseres de alta energía. Estos haces se envían a la Tierra. Antenas llamadas "rectenas" convierten las microondas en electricidad utilizable.

Además, el sistema permitiría producir hidrógeno como combustible, lo que encaja con una transición hacia una economía energética más limpia.

Robots, materiales lunares y construcción automática



Construir en la Luna es uno de los grandes desafíos. Por eso, el plan se apoya casi por completo en robots, que trabajarían de forma continua desde la Tierra, excavarían y nivelarían el terreno y fabricarían materiales usando suelo lunar.

El regolito (tierra lunar) podría transformarse en hormigón, cerámica, fibras de vidrio e incluso paneles solares. La idea es reducir al mínimo el transporte desde la Tierra, uno de los mayores costes de cualquier misión espacial.

El gran obstáculo: el coste



Aquí es donde el proyecto se enfrenta a la realidad. No hay una estimación clara del coste total. Expertos como Masanori Komori, del Instituto de Economía Energética de Japón, han señalado que es tecnológicamente viable en teoría, pero que económicamente es inviable, al menos en la actualidad.

Además, hay retos técnicos sin resolver:

Transmitir energía con precisión a casi 384.000 km de distancia.

Evitar pérdidas de energía.

Garantizar la seguridad de los haces de microondas o láser.

Son tecnologías existentes, pero nunca aplicadas a esta escala.

El Anillo Lunar sigue siendo un concepto. No cuenta con respaldo de agencias como NASA o JAXA, ni tiene financiación confirmada. Tras el impacto de Fukushima, el proyecto ganó visibilidad, pero no se ha materializado. La propia empresa reconoce que sigue en fase de investigación.

Una idea posible, pero aún lejana



El plan de Shimizu no es imposible desde el punto de vista técnico. De hecho, se basa en tecnologías que ya existen: energía solar, transmisión por microondas y automatización robótica.

El problema es la escala. Llevar todo eso a la Luna y hacerlo rentable sigue siendo el gran desafío. Aun así, el concepto plantea una pregunta relevante: ¿podría la energía del futuro venir del espacio? Hoy, la respuesta es incierta, pero proyectos como este muestran hasta dónde están dispuestos a llegar algunos países para resolver uno de los mayores problemas del siglo: la energía, más aún en el país nipón, tan dependiente de la importación de combustibles fósiles y las cada vez mayores dificultades de hacerlas llegar, debido a los conflictos como Ucrania e Irán.