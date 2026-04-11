La humanidad vuelve de la Luna 50 años después: así ha sido el regreso histórico de Artemis II
La cápsula Orión ameriza tras una reentrada extrema con temperaturas de hasta 2.700 grados y velocidades superiores a los 40.000 km/h, culminando la primera misión tripulada en órbita lunar desde 1972.
La cápsula tripulada de Artemis II, que orbitó la Luna en una histórica misión, amerizó este viernes cerca de la costa de San Diego (California) con la ayuda de paracaídas para reducir la velocidad de una caída libre de unos 14 minutos de duración tras entrar en la atmósfera terrestre.
La NASA, que lo calificó de "un descenso perfecto", informó con anticipación que los buzos serán los primeros en acercarse a Orión para evaluar el aire y el agua alrededor de la nave, y asegurarse de que sea seguro salir para la tripulación, compuesta por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen.