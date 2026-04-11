Los arqueólogos encuentran una moneda española de 500 años en el estrecho de Magallanes: revela la inquietante historia de una vieja colonia que colapsó

Un grupo de arqueólogos ha logrado hallar una moneda española junto al estrecho de Magallanes, situado en el sur de Chile, parte de una ceremonia de unos colonizadores de hace más de 400 años.

Gracias a este hallazgo, los investigadores han conseguido una pista de suma importancia sobre un asentamiento que hay cerca, pues coincide con un relato de 1584 que hablaba de dicha ceremonia cristiana, algo común en la época de los asentamientos coloniales españoles.

Según señaló a Live Science la investigadora principal del proyecto e historiadora Soledad González Díaz, "este descubrimiento proporciona un punto de cinvergencia excepcional y significativo entre las fuentes escritas y la evidencia arqueólogica",

En este sentido, esta pequeña pieza de plata acuñada en el siglo XVI, "no solo ayuda a confirmar la ubicación y la disposición de las estructuras clave dentro del asentamiento, sino que también abre nuevas posibilidades para reconstruir su organización espacial".

El hallazgo fue realizado el pasado mes de marzo durante unas excavaciones arqueológicas en Ciudad del Rey Don Felipe, una colonia española que fue fundada en el norte del Estrecho de Magallanes en 1584.

Una colonia que murió de hambre y frío

Esta pequeña colonia se fundó en 1584 como respuesta a los informes que señalaban que un corsario inglés, enemigo de España, había utilizado el estrecho de Magallanes para navegar entre el Atlántico y el Pacífico una década antes.

Sin embargo, terminó siendo un desastre, pues la mayoría de sus colonos murieron de hambre y de frío extremo a los pocos años de su creación, debido a que la agricultura y las tormentas impedían el abestecimiento de suminisitros.

Además, "el primer invierno debió de haber afectado gravemente a la población adulta que había llegado de España y que debía cazar en un territorio desconocido". Se estima que murieron unos 300 colonos. La zona fue bautizada años más tarde por los ingleses, quienes la rescataron, como Puerto del Hambre.

Gracias al hallazgo de esta moneda, de pocos centímetros de diámetro, se ha podido conocer mejor cómo estaba distribuido este asentamiento, tal y como explicó a Live Science el arqueólogo Francisco Garrido. "Ahora podemos saber con certeza que este es el lugar donde se ubicaba la iglesia, y a partir de ahí, es fácil determinar dónde se construyeron todas las demás estructuras".

A pesar de ello, y como puntualizó el arqueólogo Simon Urbina, las demás estructuras deberán ahora verificarse. "Las pruebas de la existencia de chozas, iglesias y empalizas defensivas aún no son del todo claras ni están confirmadas arqueológicamente", señaló en un correo electrónico al mismo medio, donde agregó que aún hace falta realizar más excavaciones.