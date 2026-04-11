Los psicólogos coinciden en la razón por la que los boomers son emocionalmente más "duros": la ciencia tiene la respuesta desde hace 50 años

La generación boomer, conocidos por vivir en la posguerra, incluye a aquellos nacidos entre 1946 y 1964. Se caracterizan por ser emocionalmente más duros. Por ejemplo: seguramente no escuchas a tu padre a diario decirte que te quiere, pero te lo demuestra con otras acciones, como hacerse varias horas de transporte para llevarte a algún sitio o hacerte un favor de suma importancia.

Según una investigación realizada por Emmy Werner en la década de 1970, un tercio de los niños en situación de riesgo son luego adultos bien adaptados, a pesar de las circunstancias adversas. Es decir, aprendieron a tener responsabilidades y a resolver sus problemas por si mismos, sin ningún tipo de ayuda.

Es aquí donde, tal y como explican en Clarin, "la cosa se complica". Y es que, esta generación aprendió a desarrollar una especie de resiliencia psicológica extrema, logrando afrontar problemas como el desempleo, la muerte o la ruina financiera con una fuerza casi sobrehumana.

Si bien esto puede ser algo positivo, también es cierto que puede implicar algunas consecuencias negativas, como por ejemplo el hecho de que transfiera la responsabilidad de las instituciones a las personas o la incapacidad de expresas emociones.

"Las mismas personas que podían superar cualquier adversidad a menudo no podían decirles a sus hijos que los amaban. Podían tener tres trabajos, pero no podían quedarse quietas el tiempo suficiente para simplemente estar presentes. Podían sacrificarlo todo por su familia, pero no podían compartir lo que sentían por dentro", destacan.

De este modo, esta generación aprendió, como forma de supervivencia y sin poder elegirlo, a sobrevivir a base de convertirse en personas duras como la piedra. Sin expresar emociones: no había lagrimas, pero tampoco una celebración sin sentirse culpable. Anteponiendo las necesidades de los demás a las propias.

Algunas tácticas para desarrollar resilencia

Según la Asociación Americana de Psicología, existen algunas tácticas para desarrollar resiliencia. Algunas de ellas son:

Ayudar a los demás.

Aprender de nuestro pasado.

Intentar ser optimista.

Aceptar los cambios.

Saber aceptar los cambios.

Cuidar nuestro cuerpo.

Practicar la atención plena.

Además de la resilencia, otros rasgos que aprendió esta generación fue aprender a esperar o ser ingenioso ante la escasez. También destacan por su resistencia frente a la tecnología, su menor familiaridad ante el entorno digital y una mayor dificultad para ceder el control.