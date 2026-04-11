Un histórico medio británico define a Ayuso con este adjetivo tras sus declaraciones sobre el 'Guernica'

El histórico medio británico The Spectator, considerado el semanario en circulación más antiguo del mundo, ha dedicado un artículo a la polémica que ha surgido en España con el Guernica y su posible traslado al País Vasco y se ha hecho eco de lo que han dicho algunos de los políticos españoles, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"El Guernica de Picasso ha reabierto viejas heridas en España", ha asegurado en su titular. En la noticia, escrita por el periodista Mark Nayler, apuntan a que la polémica ha surgido tras la petición del gobierno vasco de trasladar uno de los cuadros más famosos de Pablo Picasso al Museo Guggenheim de Bilbao.

"Donde permanecerá desde octubre de este año hasta junio de 2027, con motivo del 90 aniversario de la destrucción de Guernica", ha detallado, antes de explicar que la situación "se ha politizado rápidamente".

"El presidente vasco, Imanol Pradales, afirma que la presencia del Guernica en Bilbao durante nueve meses 'sería un gesto de memoria histórica y reparación simbólica hacia el pueblo vasco", han contado.

De hecho, también se han hecho eco de la misma advertencia del lehendakari, avisando de que no acceder a dicha petición sería un "grave error político". "Sánchez ha remitido el asunto al Ministerio de Cultura; mientras tanto, el debate entre los políticos regionales se ha centrado en el simbolismo político intacto del Guernica", han explicado.

"En España se suele decir que basta con rascar la superficie para descubrir rencores de la época de la Guerra Civil: la disputa por el Guernica demuestra cuán cierto es esto", han expuesto.

"Suele arremeter contra Sánchez"

El histórico medio británico también ha recordado lo que pasó con la destrucción de Guernica, que "resultó crucial para el éxito de Franco en el norte de España, región que controlaba desde octubre de 1937".

Además de las declaraciones de Pradales, también han mencionado lo que dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y han usado un adjetivo para describirla que va a traer cola.

"La combativa presidenta conservadora de Madrid, Isabel Ayuso, que suele arremeter contra Sánchez, ha calificado la petición del gobierno vasco de 'ciega, absurda y hortera'. Ayuso afirma que 'no tiene sentido que todo vuelva a su origen... En ese caso, deberíamos enviar todas las obras de Picasso a Málaga', la ciudad natal del artista", han descrito.

Pese a ello, han asegurado que "una disputa por un cuadro ha vuelto a trazar las líneas divisorias, tal como estaban hace 90 años, entre los grupos independentistas de izquierda del norte y los unionistas de derecha de la capital".

Después del rechazo del Ministerio de Cultura, desde The Spectator, explican que, a pesar del llamamiento del gobierno vasco, "todo apunta a que Guernica permanecerá en su sitio por un futuro próximo". "Sin embargo, la polémica sobre su ubicación ha demostrado, una vez más, que el conflicto que retrata con tanta fuerza no ha sido olvidado en España", ha sentenciado.