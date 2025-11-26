Premios Ondas 2025, una ceremonia llena de emoción e intensidad: "La palabra del día es 'gracias"

La gala de los Premios Ondas 2025 no podía comenzar de otra manera: Mara Torres en el patio de butacas del Gran Teatre del Liceu de Barcelona para homenajear a los oyentes, el motivo de ser de la radio, y especialmente a esos oyentes que hoy se encontraban entre el público: “Bienvenidos, disfrutad, porque todo esto lo hacemos por vosotros”.

Esa especial bienvenida y la versión de Mediterráneo de Viva Suecia han dado paso al desfile de caras, voces y talentos conocidos o reconocidos, que han subido al escenario a recoger su preciado caballo alado en esta 72º edición de los premios. Pero antes, la maestra de ceremonias, la presentadora de El Faro, ha lanzado una seria advertencia: los premiados tendrían que hacer discursos cortos porque los largos serían interrumpidos por la melodía de un violín que iría subiendo el volumen con el paso de los segundos.

Pero no siempre es posible sintetizar, hay que acordarse de mucha gente y agradecer a otra tanta, o usar ese especial altavoz para lanzar reivindicar y lanzar un mensaje social...

Mara Torres en el patio de butacas del Gran Teatre del Liceu de Barcelona al comienzo de la gala. Jose Irun

La primera en subir al escenario ha sido la periodista Gemma Nierga que ha recogido su Ondas por su programa Café de ideas, de Radio 4, reconocido como Mejor Programa de Radio de Proximidad. Y ella ha empezado fuerte arremetiendo sin filtros contra las políticas racistas y antiinmigración.

"Acabo con un deseo. Hoy los que recogemos los premios nos llamamos Toñi, Mónica, Isaías, Alejandra... Yo tengo un sueño: que en los Ondas de dentro de un tiempo los premiados se llamen Usman, Salma, Mohamed... Porque eso querrá decir que los que hoy quieren expulsarlos no han ganado y que en este país hemos sabido darles la oportunidad que merece”.

La emoción y la ilusión por el premio en esos primeros minutos de ceremonia la ha encarnado Secun de la Rosa, reconocido como Mejor Intérprete Masculino por su interpretación en la serie Superstar, quien además de acordarse de toda su gente y de su familia, ha celebrado, a gritos, en catalán: “Sóc aquí, he guanyat un Ondas, al Liceu de Barcelona”.

Las actrices de 'Furia' recogiendo su Ondas. Jose Irun

En el lado femenino, han sido las actrices de la serie Furia las que han subido al escenario para hacerse con el Ondas a la Mejor Interpretación Femenina, representadas por Carmen Machi, Natalie Poza y Claudia Salas. Ellas han querido agradecer a Félix Sabroso, el director de la sera, que haya construido “un universo en el que podemos ser vulnerables y absolutamente verdaderas”: “Gracias a esto, las mujeres dejamos de ser satélites para estar en el centro del relato".

La palabra del día: "Gracias"

La voz de Isaías Lafuente no decepciona, a través de las ondas o encima de un escenario, y el discurso del mítico periodista de la Cadena SER al recoger su Ondas a la Trayectoria o Mejor Labor Profesional no ha pasado desapercibido pues se ha dirigido a uno de los grupos más vulnerables de los que conforman el universo mediático.

Isaías Lafuente y Mara Torres se abrazan sobre el escenario de los Ondas 2025. Jose Irun

"Soy aquel becario de hace 40 años, aquel becario con muchos trienios. Hoy me quiero acordar de los becarios, de los profesionales jóvenes que llegan con la misma ilusión, con la misma preparación, o más, pero que, sin embargo, llegan con la fecha de caducidad en la frente. Y no los dejamos crecer, les cortamos las alas. La radio, el periodismo y la democracia los necesitan. Así que Viva Suecia, pero en esta materia no nos hagamos los suecos", ha señalado. "No he hecho la palabra del día, pero la palabra del día es gracias", ha finalizado entre aplausos.

Gracias tampoco ha dejado de dar Pastora Soler, Premio Ondas de Música por su trayectoria y una de las actuaciones musicales de la noche: "Gracias Barcelona, al jurado, a Cadena Ser, para mí esto es muy emocionante. El día de hoy está siendo inolvidable".

Leticia Dolera recogiendo su Ondas 2025 por 'Pubertat'. Jose Irun

Las gracias más especiales de Leticia Dolera, ganadora del Ondas por la serie Pubertat, ha sido para los profesionales de la salud mental infantil, protagonistas de su serie: "Las historias tienen mucho poder. Tienen el poder de aliviar e incluso de sanar. Cuando eso sucede, ya sea en una serie o en una película o un libro, la radio o el teatro, todo tiene sentido".

Y agradecidos debemos estar todos a esas personas que nos mantuvieron informados, atados a la realidad el día del apagón. Los programas especiales de ese extraño día que vivimos este pasado 28 de abril y en especial los técnicos de sonido de la radio también ha sido dignos merecedores de un Ondas. "Como todos sabemos, de los técnicos no se acuerda nadie, excepto cuando truena. En ese día, todos dimos lo mejor que llevamos dentro. No sabíamos lo que estaba pasando y los técnicos en sus respectivas emisoras hicieron auténticas virguerías para mantener la emisión en el aire. Me voy a acordar siempre de aquellas imágenes que vimos todos de esos grupos de gente haciendo corrillo alrededor de un transistor", ha reconocido uno de los responsables que ha subido a recoger esta especial mención.

Las voces de la emoción

Alejandra Herranz en un momento del discurso al recoger su Premio Ondas 2025. Jose Irun

Las risas y los aplausos se han mezclado con las lágrimas cuando Alejandra Herranz, periodista de RTVE, ha recogido el Ondas como Mejor Comunicadora. "Yo entiendo el periodismo desde ese lugar, desde la empatía. Solo acercándonos, escuchándonos, abrazándonos, yo soy muy de abrazar, seremos capaces de explicar lo que pasa en el mundo", explicaba sobre su forma de entender la profesión. "Tengo la fortuna de hacerlo en una de las mejores redacciones que existen, con los inmensos profesionales de RTVE, que se creen nuestra labor de servicio público", ha agradecido a su equipo. Pero también se ha acordado de su familia y, entre lágrimas, de su madre, fallecida recientemente, protagonizando el momento más sentimental.

Emocional también ha sido la reaparición de la cantante Valeria Castro, retirada desde hace unas semanas de la vida pública por problemas con su cualidad más preciada. "Hoy tengo un micrófono que me da voz. La misma voz con la que les cuento mis historias. La voz no es algo inerte que vive en la garganta, sino que convive con lo que pasamos, con cómo nos tratamos y con el límite del cuerpo. El ruido del mundo nos hacen pensar que hay que tirar para adelante como sea. Creo que eso está bien siempre y cuando no pasemos por encima de nosotros mismas", ha explicado sin necesidad de dar más detalles. "Gracias por valorar esta forma de cantar y componer", ha concluido.

Valeria Castro, sobre el escenario de los Ondas 2025. Jose Irun

Paco Lobatón no canta, pero durante décadas fue una de las voces más reconocidas de la radio y la televisión. El mítico periodista ha recogido el Premio Ondas Especial de la Organización y ha logrado conmover al público con una preciosa anécdota.

"Será porque las grandes emociones nos conectan con la infancia. Que en ese momento, me transporte a 70 años atrás, a un campito a las afueras de Jerez de la Frontera, donde siendo un niño granjero, vivi el sueño de tener un caballo. Y, resulta que un tío mío, un día se presentó en la granja con un potrillo, y me hizo el niño más feliz del mundo. Aquel bellísimo animal debió llegar muy enfermo. Duró tan solo dos días y no quise verlo muerto. Y para curar la pena, pensé que se había ido volando. Y hoy, quiero pensar que aquel potrillo es este premio", aludiendo al caballo alado que se entrega como premio.

Hablar rápido para decir cosas... muchas cosas



El Gran Wyoming, el ultimo en recoger su premio, ha dejado a un lado la emoción en el escenario para hacer de su discurso un alegato por el periodismo y por el derecho de todo ciudadano a una información veraz. "Llevo más de 40 años en la televisión y nunca he visto el sistema democrático tan amenazado", ha afirmado para señalar a los medios de comunicación que "ceden espacio con todo el cinismo del mundo a intoxicadores que ocupan el terreno de la información para soltar falsedades, insidias y mentiras".

Tampoco ha dejado pasar la oportunidad de aludir a lo ocurrido en la Sala Segunda del Tribunal Supremo con la condena al Fiscal General del Estado: "Se ha ratificado la mentira como un arma estratégica. Un periodista deja de serlo cuando miente".

Y así, entre aplausos y vítores, con el ánimo encendido y con una clara reivindicación del periodismo y la comunicación bien entendidos, Mara Torres ha despedido esta gala llena de emoción, de intensidad, de compañerismo, de reivindicación y sobre todo de gratitud.