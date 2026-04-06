'Los Testamentos', la secuela de 'El cuento de la criada', se estrena entre la censura y el debate cultural

Los Testamentos, la serie protagonizada por Chase Infiniti, Lucy Halliday y Ann Dowd, llega a Disney+ el 8 de abril. La esperada secuela de la exitosa historia distópica de El cuento de la criada está basada en la novela homónima publicada en 2019 por la escritora canadiense Margaret Atwood. La obra imagina un futuro en el que un grupo de extremistas religiosos asalta el congreso de Estados Unidos e instaura la república de Gilead, una dictadura nacionalista que busca volver a los valores tradicionales y someter a las mujeres. Esta vez, la historia se sitúa quince años después de los acontecimientos en Gilead y se narra desde el punto de vista de dos adolescentes muy diferentes.

El hermético mundo de la sumisa y obediente Agnes se tambalea cuando Daisy, una joven procedente de Canadá, entra en la escuela dirigida por Tía Lydia, una institución que prepara a las jóvenes para convertirse en futuras esposas. Es un momento crucial en el que las vidas de tres mujeres cambian el rumbo del régimen instaurado.

Más allá de la ficción, la obra de Atwood vuelve a estar en el centro del debate cultural y el pasado otoño, el gobierno de Alberta, en Canadá, prohibió El cuento de la criada en bibliotecas escolares. La medida fue aprobada por el Ministerio de Educación de la provincia con el objetivo de “retirar todo material de carácter sexual". En respuesta, Margaret Atwood se burló en X de la ridícula medida tomada por las autoridades publicando un relato corto que satiriza la censura.

Fotograma de la serie 'Los testamentos', con sus protagonistas Agnes y Daisy. Disney via Getty Images

En respuesta, Margaret Atwood se burló en X de la ridícula medida tomada por las autoridades publicando un relato corto que satiriza la censura.

La censura y el debate

El relato tenía como protagonistas a John y Mary, dos “niños muy muy buenos” que “nunca se hurgaron la nariz, ni tenían movimientos intestinales o granos” y que “se casaron, y tuvieron cinco hijos perfectos sin haber tenido nunca relaciones sexuales”.

Hace un mes salieron a la luz más detalles sobre los libros retirados de las estanterías de las bibliotecas, que suman 166 títulos. Entre ellos se encuentran 1984, de George Orwell, y versiones gráficas de El cuento de la criada.

Sin embargo, no es la primera vez que la novela se enfrenta a la censura. En distintas ocasiones ha sido retirada de programas escolares o bibliotecas. Con esta obra, la controversia casi siempre está asegurada. Incluso la editorial Penguin Random House lanzó una única copia a prueba de fuego del libro junto a la escritora para luchar contra la censura. La edición limitada se subastó y las ganancias fueron destinadas a PEN America, una organización que trabaja por la libertad de expresión.

No hay que olvidar que la secuela llega en pleno debate sobre los derechos reproductivos de las mujeres, tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que revocó el derecho constitucional al aborto en 2022. La serie advierte de un futuro distópico que se encuentra muy ligado a nuestro presente.

Los tres primeros episodios de Los Testamentos están disponibles en Disney+ desde el 8 de abril. Los siguientes episodios se estrenarán semanalmente.